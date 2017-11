Paříž - Španělský tenista Rafael Nadal zakončí počtvrté v kariéře rok jako světová jednička. Rozhodla o tom jeho výhra ve druhém kole turnaje v Paříži, v němž porazil Korejce Čong Hjona 7:5, 6:3. Švýcar Roger Federer, jenž se z pařížského podniku Masters odhlásil, už ho na závěrečném Turnaji mistrů nemůže z druhého místa předstihnout.

Jednatřicetiletý rodák z Mallorcy, jenž letos získal grandslamové tituly na French Open a US Open, uzavřel sezonu na prvním místě žebříčku i v letech 2008, 2010 a naposledy 2013. Od té doby patřil světový trůn Novaku Djokovičovi a Andymu Murraymu.

"Byl to úžasný rok. Před rokem se mi ani nesnilo o tom, že bych mohl být zase jedničkou na konci sezony. Hodně to pro mne znamená. Ale sezona ještě neskončila," prohlásil po utkání na kurtu Nadal, jenž v roce 2016 musel opakovaně pauzírovat kvůli problémům s koleny a zápěstím. Letošní rok proto začal až na devátém místě žebříčku.

Na tenisovém trůnu Nadal přezimuje jako nejstarší hráč a první třicátník od zavedení světového žebříčku v roce 1973.

Dominic Thiem z Rakouska zahájil generálku na Turnaj mistrů vydřeným postupem do osmifinále. Nad Němcem Peterem Gojowczykem, jenž se do hlavní soutěže dostal až jako lucky loser, zvítězil po více než dvou hodinách 6:4, 6:7 a 6:4. Ve druhém setu totiž při vlastním servisu promarnil tři mečboly.

Thiem je v Paříži pátým nasazeným a už tři týdny má jistotu, že si podruhé zahraje v Londýně Turnaj mistrů. Gojowczyk jeho formu "prověřoval" dvě hodiny a šest minut. "Ale je dobré znamení, že jsem vyhrál třetí set. Celkově to bylo lepší než ve Vídni," řekl čtyřiadvacetiletý Rakušan.

V minulém týdnu totiž na domácím turnaji vypadl v osmifinále a původně do Paříže nechtěl jet, aby doléčil poraněnou nohu. V hale Bercy ho ve 3. kole čeká buď Španěl Fernando Verdasco, nebo Jihoafričan Kevin Anderson, jenž má šanci rovněž se kvalifikovat na Turnaj mistrů. Finalista US Open by však musel v Paříži získat titul.

Tenisový turnaj mužů v Paříži

(tvrdý povrch, dotace 4,507.375 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Čong Hjon (Korea) 7:5, 6:3, Čilič (3-Chorv.) - Čorič (Chorv.) 6:4, 6:3, Haase (Niz.) - A. Zverev (4-Něm.) 3:6, 6:2, 6:2, Thiem (5-Rak.) - Gojowczyk (Něm.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, Dimitrov (6-Bulh.) - Gasquet (Fr.) 6:4, 6:4, Goffin (7-Belg.) - Mannarino (Fr.) 6:2, 2:6, 6:3, Isner (9-USA) - Schwartzman (Arg.) 7:6 (7:2), 6:7 (11:13), 6:3, Benneteau (Fr.) - Tsonga (11-Fr.) 2:6, 7:6 (7:4), 6:2, Verdasco (Šp.) - Anderson (12-JAR) 5:7, 6:4, 7:5, Del Potro (13-Arg.) - Sousa (Portug.) 6:2, 6:2, Cuevas (Urug.) - Ramos (15-Šp.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:1), 6:2, Sock (16-USA) - Edmund (Brit.) 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), Pouille (17-Fr.) - F. López (Šp.) 6:3, 6:4.