New York - Španělský tenista Rafael Nadal potřetí v kariéře vyhrál US Open. První hráč světa ve finále v New Yorku porazil Jihoafričana Kevina Andersona hladce 6:3, 6:3 a 6:4 a získal svůj šestnáctý grandslamový titul.

Nadal letošním vavřínem v New Yorku navázal na vítězství z let 2010 a 2013 a třetím titulem z US Open v open éře vyrovnal Ivana Lendla. Po pěti triumfech mají Američané Jimmy Connors s Petem Samprasem a Švýcar Roger Federer.

Od prvních výměn Nadal vývoj finále kontroloval. Eliminoval Andersonův servis, při svém podání mu nepovolil ani jeden brejkbol a prohrál při něm pouhých patnáct výměn. Jen v posledním gamu byl jednatřicetiletý rodák z Mallorky trošku svázaný blížícím se úspěchem, ale druhý mečbol využil stylem servis-volej a zvítězil za dvě a půl hodiny.

Osmadvacátý nasazený Anderson hrál ve Flushing Meadow své první grandslamové finále a nedokázal favorita dostat ani trochu do úzkých. Místo aktivní útočené hry zkoušel s Nadalem výměny, v kterých neměl naději na úspěch.

Nadal počtvrté v kariéře ovládl v jedné sezoně alespoň dva grandslamy, před US Open letos kraloval i na pařížské antuce. Šestnáctým grandslamovým vavřínem v kariéře potvrdil Španěl druhé místo v tabulkách mezi muži. Lepší je pouze devatenáctinásobný šampion Federer.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů): Muži: Dvouhra - finále: Nadal (1-Šp.) - Anderson (28-JAR) 6:3, 6:3, 6:4.