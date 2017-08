New York - Španělský tenista Rafael Nadal si po pondělní třísetové výhře nad Srbem Dušanem Lajovičem v prvním kole US Open stěžoval na hluk pod střechou na centrkurtu, která musela být zatažena kvůli dešti. Pořadatelé přitom kvůli tomu udělali ve srovnání s loňskem řadu změn.

"Neslyšel jsem při úderech míč," řekl světový hráč číslo jedna a vítěz 15 grandslamů. "Chápu, že je to show, a užívám si to. Ale podle mne by se při zatažené střeše mělo víc dbát na klid, protože všechen hluk zůstává uvnitř," dodal Nadal. Podle něj je to v tomto ohledu v New Yorku horší než ve Wimbledonu či v Austrálii.

Podle mluvčího amerického tenisového svazu Chrise Widmaiera přitom pořadatelé oproti loňsku udělali řadu protihlukových opatření. K těm hlavním patří přemístění mobilního vysílače či modernizace klimatizačního systému. Přesto připustil, že po zatažení střechy bylo na kurtu stále hlučno. Svaz proto bude i nadále spolupracovat s příslušnými odborníky, aby došlo k odstranění problému.