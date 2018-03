Los Angeles - Španělský tenista Rafael Nadal se kvůli obnovenému zranění kyčle z lednového Australian Open odhlásil i z turnajů Masters v Indian Wells a v Miami. Druhý hráč světového žebříčku už vynechal tento týden turnaj v Acapulcu, právě při tréninku v Mexiku se mu totiž potíže vrátily.

Jedenatřicetiletý Nadal si kyčel poranil na grandslamu v Melbourne, kde musel vzdát čtvrtfinálový zápas s Chorvatem Marinem Čiličem. "Bohužel to musím napsat, protože se potvrdily ty nejhorší předpovědi. Zranění, které jsem utrpěl při posledním tréninku v Acapulcu před začátkem turnaje, je ve stejné oblasti jako v Melbourne. Nebudu moci hrát v Indian Wells ani v Miami," napsal Nadal na facebooku.

V kalifornském Indian Wells se bude hrát od 8. do 18. března, turnaj v Miami je na programu od 19. března do 1. dubna. Začátek sezony na antuce chce Nadal stihnout a na French Open by rád zaútočil na jedenáctý titul.