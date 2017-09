New York - Španělský tenista Rafael Nadal i Švýcar Roger Federer postoupili do osmifinále grandslamového US Open. Znovu se tak přiblížili vyhlíženému vzájemnému souboji v New Yorku, ke kterému může dojít v semifinále.

První hráč světa Nadal potřeboval pod zataženou střechou kvůli dešti na centrkurtu tři hodiny a čtvrt, aby porazil po pomalejším rozjezdu Argentince Leonarda Mayera ve čtyřech setech 6:7, 6:3, 6:1 a 6:4. Naopak Federer po dvou pětisetových bitvách zvládl třetí kolo svižněji a Španěla Feliciana Lópeze porazil 6:3, 6:3 a 7:5.

Dvojnásobný vítěz turnaje Nadal ztratil první set stejně jako o kolo dříve. Postupně se ale mohl opřít o svůj forhend a převzal nad zápasem kontrolu. "Byl jsem zpočátku v těžké pozici, ztratil jsem set a odvracel brejkboly ve druhém, ale bojoval jsem a pak jsem se chytil. Jsem šťastný, že jsem zase o krok dál," řekl Nadal.

Nadalovi se nedařilo proměňovat brejkboly, Využil jen šest z pětadvaceti a vypadal na kurtu kvůli tomu dost nervózně. "Samozřejmě, že jste ve stresu, když máte šanci na brejk skoro každý game, ale nejde to. Proto zneklidníte," vysvětlil Španěl.

Příštím soupeřem patnáctinásobného grandslamového šampiona bude Ukrajinec Alexandr Dolgopolov, přemožitel Tomáše Berdycha z druhého kola.

Federer k nadšení vyprodaného hlediště Arthura Ashe a také pod střechou předvedl zatím nejlepší výkon v turnaji, ale cestu za výhrou mu usnadnil i chybující López. Švýcar si pomohl třinácti esy - celkem jich v kariéře soupeřům nastřílel 10.141 a posunul se na druhé místo tabulek za Chorvata Iva Karloviče (12.242).

Bilanci večerních zápasů ve Flushing Meadows si Federer vylepšil na 33:1 a nad Lópezem na 13:0. Neprohrál dosud ani s Němcem Philipem Kohlschreiberem, který ho čeká v osmifinále. Federer vyhrál všech předešlých jedenáct zápasů.

Nadal a Federer už spolu odehráli 37 zápasů, ale nikdy se ještě na US Open nepotkali. Navíc by letošní souboj byl okořeněný bojem o světovou jedničku. "Koukám se jen na další zápas, každý soupeř je nebezpečný," odmítl Nadal úvahy na toto téma.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Mayer (Arg.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:1, 6:4, Federer (3-Švýc.) - López (31-Šp.) 6:3, 6:3, 7:5, Rubljov (Rus.) - Džumhur (Bos.) 6:4, 6:4, 5:7, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Keysová (15-USA) - Vesninová (17-Rus.) 2:6, 6:4, 6:1.