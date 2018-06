Paříž - O jedenáctý triumf bude hrát Rafael Nadal v nedělním finále na tenisovém Roland Garros. Proti španělskému antukovému králi bude stát aktuálně nejsilnější možný protivník - Rakušan Dominic Thiem.

Právě s Thiemem utržil Nadal letos jedinou antukovou porážku, a to ve čtvrtfinále v Madridu. Všech devět vzájemných zápasů odehráli na klouzavém povrchu a Španěl bilanci vede 6:3. Loni i před čtyřmi lety vyhrál nad Thiemem také na French Open.

Dvaatřicetiletý Nadal bude ve svém 24. grandslamovém finále usilovat již o 17. titul. "Můžu říct hodně věcí," uvedl levou rukou hrající rodák z Mallorky na otázku, jak porazit Thiema. "Prostě musím hrát dobře," konstatoval.

Na Roland Garros má Nadal úctyhodnou bilanci 85:2 a ve finále je pojedenácté. V žádném případě to pro něj není rutina, ani mu pařížské úspěchy nezevšedněly. "Může to tak znít a bylo byl to logické, ale finále je pro mě radost a potěšením," řekl Nadal.

O osm let mladší Thiem je v grandslamovém finále poprvé a zkusí navázat na krajana Thomase Mustera, vítěze French Open z roku 1995. "Je vzorem pro všechny rakouské tenisty, jsem proti němu pořád maličký," řekl Thiem.

Především ale přemýšlel, jak zopakovat výhru nad Nadalem. Španěla už dokázal zkrotit před měsícem v Madridu, loni v Římě a předloni v Buenos Aires. "Vím, jak na něj, mám plán, ale tady to bude těžší. V Paříži si věří, vyhovují mu zdejší podmínky a já jsem outsider. Nesmím ho nechat rozehrát," plánoval Rakušan.

Chce využít faktu, že může na dvorci Philippe Chatriera jenom překvapit, protože Nadala vidí jako vítěze většina fanoušků. "On bude pod tlakem," věří Thiem, že může být po Švédovi Robinu Söderlingovu a Novaku Djokovičovi ze Srbska třetím tenistou, který Nadala na Roland Garros porazí. "Zbraně k tomu mám."

Zápas začne v neděli v 15:00 a vítěz získá stejně jako nejlepší tenistka šek na 2,2 milionu eur (56 milionů korun).

V poledne nastoupí k finále dámské čtyřhry Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková proti japonské dvojici Eri Hozumiová a Makoto Ninomijaová. Český pár může na Roland Garros vyhrát potřetí v historii. Jana Novotná s Helenou Sukovou uspěly jako první v roce 1990 a Andrea Sestini Hlaváčková s Lucií Hradeckou kralovaly před sedmi lety.