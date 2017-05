Paříž - Hokejový útočník Vladimír Sobotka nalétal za poslední týdny tisíce kilometrů, několikrát změnil kontinent, přesto ani na chvilku nezapochyboval a posílil reprezentaci na mistrovství světa v Paříži. Devětadvacetiletý centr hrál v sezoně za Omsk v KHL, po vyřazení Avangardu v play off se ale dohodl na spolupráci se St. Louis a po třech letech se vrátil do NHL. V neděli Blues vypadli z bojů o Stanleyův pohár a Sobotka v pátek přiletěl do Paříže.

"Odpočívat jsem nechtěl, měl jsem zájem reprezentovat," řekl Sobotka novinářům po dnešním prvním tréninku s národním týmem. Nastoupit by měl v neděli proti domácí Francii. "Já jsem rád, že jsem zdravý a můžu hrát. Prošel jsem výstupní prohlídkou a nebyl žádný problém. Viděl jsem zápas s Kanadou a s Běloruskem. Líbila se mi hra, co kluci hráli. Budu se jim snažit pomoct pokračovat ve výkonech, které předvádějí," uvedl odchovanec Třebíče, který na začátku sezony reprezentoval i na Světovém poháru v Torontu.

Sobotka se z USA vrátil do Prahy, vedení reprezentace jeho příjezd do Paříže potvrdilo až poté, co bylo jasné, že útočník Petr Holík není stoprocentně zdravotně v pořádku. "Byl jsme ve spojení s Růčou (generálním manažerem Martinem Ručinským) a ten mi řekl, jak se věcí mají. A čekal jsem," řekl Sobotka.

Na únavu a aklimatizaci se nechtěl vymlouvat. "Z Ameriky jsem přiletěl před třemi dny do Česka a druhý den jsem letěl sem. Nějaká únava tam je, ale s tím se musím srovnat. Lehnu si, odpočinu a připravím se na zápas," uvedl hokejista, kterého trenéři zařadili do elitní formace k Jakubu Voráčkovi a Tomáši Plekancovi. "Pocit z toho mám dobrý. Já se ale hlavně staral o sebe, abych se připravil a podal dobrý výkon," pousmál se zkušený útočník.

Sobotka se bude do reprezentace snažit přenést dobrou formu ze St. Louis. Po návratu do NHL se totiž rychle adaptoval a ve 12 utkáních nasbíral sedm bodů za tři branky a čtyři asistence.

"Bylo to dobré, jen je škoda, že jsme nepostoupili přes Nashville. Oni ale sérii vyhráli zaslouženě," ocenil Sobotka kvality přemožitele St. Louis. "Takový vstup jsem asi ještě nikde neměl. Až jsem byl sám překvapený," pousmál se. "Snažil jsem se hrát více pozičně než zbytečně někde lítat. V St. Louis je sice jiný trenér než před lety, ale moc se tam toho nezměnilo. Systém hry zůstal stejný," řekl Sobotka.

Při návratu do zámoří podepsal se St. Louis tříletou smlouvu. "To je pro mě vysvobození. Teď už budu vědět, kde jsem další tři roky," dodal Sobotka, jenž svůj návrat do NHL řešil v minulých letech hned několikrát.