Praha - Svůj poslední start na Rallye Dakar si Josef Macháček představoval jinak, přesto podle všeho už v dalším ročníku na startu bude chybět. Pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek letos oslaví 60. narozeniny, proto se rozhodl vrátit z buggyn do osvědčené třídy. Ve čtvrté etapě ale havaroval, poranil si rameno a do Prahy se vrátil již dnes. O více než týden dříve, než původně plánoval.

"Samozřejmě, že jsem zklamaný, že jsem tady už teď. A ještě dlouho budu řešit, co se stalo a proč se to stalo. To je ale motorsport. Někdy člověk slaví úspěch, někdy to skončí zraněním," řekla Macháček novinářům po příletu do Prahy.

Osudným se mu stal velký kámen v řečišti, který trefil čtyřkolkou. "Viděl jsem ho, ale už se v té rychlosti nedalo nic dělat. Najel jsem na čtyřkolce stovky tisíc kilometrů, ale takový pád jsem neměl. Katapultovalo mě to a pak jsem jen čekal, že mě čtyřkolka přiklopí. To se ale naštěstí nestalo a nedopadlo to vážněji," řekl dakarský matador.

Macháček si při pádu "vyhodil" klíční kost z ramenního kloubu. "Říkal jsem si, že už asi nebudu moct pokračovat, ale přesto jsme si zkoušel do kosti bouchat, kdyby náhodou naskočila zpět. Trochu to bolelo, ale nepodařilo se. Jinak bych asi etapu dojel," uvedl Macháček, jenž si zároveň pohmoždil levou nohu. "S tím bych ale jet mohl," podotkl s úsměvem. Problémem nebyla ani poškozená čtyřkolka.

Už ve středu jej v Praze čeká kompletní vyšetření, na kterém zjistí, jak na tom zdravotně je. Osobně se domnívá, že bude mít i problém s lopatkou. "To ale uvidíme, necháme to na doktory. Je to jen můj pocit podle bolesti," řekl Macháček a přiznal, že nebyl příliš nadšený z lékařské péče ze strany organizátorů. Vrtulník pro něj přiletěl až na jeho naléhání, v bivaku jej lékaři jen vyšetřili, rameno zafixovali a odkázali na lékaře v Česku.

Že by se ale za rok vydal opět na start Dakaru a rozloučil se slavnou rallye úspěšněji, to není pravděpodobné. "Nad dalším Dakarem vůbec nepřemýšlím. Jediný závěr je, že až se dá rameno dohromady, tak při změně počasí budu na šedesátiny vzpomínat pokaždé," řekl Macháček.

Zranění ale považuje za běžnou součást motorsportu. "V přípravě jsem měl množství úspěchů, teď přišel neúspěch a dopadlo to takhle. Pádů jsem zažil hodně a často jsem mohl pokračovat. Teď to ale bylo vážné a řídit nešlo," dodal Macháček.

S aktivní závodní kariérou ale končit nehodlá. Uvažuje například, že by se představil na Africa Eco Race, rallye navazující na historii Dakaru. Zřejmě se však opět vrátí do kategorie buggyn.