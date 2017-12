Praha - O stavbě zdí na hranicích nebo konci Evropské unie mluvili dnes řečníci na sněmu evropských nacionalistických a protiimigračních stran v Praze. Konference stran z frakce Evropa národů a svobody (ENF) se konala na pozvání českého hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Proti sněmu nacionalistů protestovalo v pátek i dnes několik stovek lidí.

Šéfka francouzské Národní fronty a neúspěšná kandidátka na prezidentku Francie Marine Le Penová na konferenci uvedla, že EU v současné podobě je u konce s dechem. Protiimigrační strany by ji měly "svrhnout zevnitř", prohlásila. Prvním krokem by pak podle Le Penové bylo obnovení hranic mezi státy, instituce typu Evropské komise by zanikly.

EU by podle nacionalistů nahradil projekt Unie evropských národů. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že projekt počítá navzdory proklamovanému obnovení hranic se zachováním volného pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu a také s právem na bezpečnost.

Kromě svržení EU byli tématem projevů imigranti. Nizozemský politik Geert Wilders uvedl, že migraci je třeba zabránit i budováním zdí. "Musíme přijmout novou strategii, musíme být smělí a odvážně zavést zákazy svobodného cestování, jako to udělal prezident (USA Donald) Trump, musíme je posílat zpět, mít odvahu vracet lodě jako Austrálie," řekl.

Představitelé protiimigračních stran do svých projevů zapojili mimo jiné i jména některých osobností z české historie či jejich výroky vytržené z kontextu. Třeba Wilders, který je odpůrcem druhého nejrozšířenějšího náboženství na světě - islámu, se zaštiťoval Janem Amosem Komenským. Zmínil, že Komenský žil po nějakou dobu v Nizozemsku. Přitom k odchodu do exilu v cizině byl Komenský donucen kvůli náboženské diskriminaci.

Konference přilákala několik stovek příznivců radikálních názorů a připomínala předvolební mítink. Příznivci nacionalistických stran zaplnili sál, při projevech řečníků vstávali a bouřlivě tleskali, nad hlavami jim vlály vlajky s logem frakce i české státní vlajky. Novináři museli podepsat prohlášení, že se budou pohybovat jen ve vyhrazených prostorech.

Volba Prahy pro místo konání konference nebyla náhodná, napsaly agentury DPA a AFP či francouzský deník Le Monde. Podle nich chtějí krajně pravicové strany načerpat novou energii z nedávného volebního úspěchu hostitelského Okomurova hnutí SPD.

Proti konferenci protestovaly stovky lidí. Pískali a skandovali "Hanba" na přicházející návštěvníky akce a zablokovali cesty k místu konání konference. Podle demonstrujících nacionalistické strany zneužívají vlny odporu k uprchlíkům. Na dění kolem místa konference dohlíželo několik desítek policistů, zasahovat ale nemuseli.