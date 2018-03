Praha - Čeští zaměstnavatelé plánují ve druhém čtvrtletí 2018 nadále nabírat nové zaměstnance, ale méně než v předchozím období. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 750 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky firma oznámila na tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu sedm procent zaměstnavatelů, naopak pět procent očekává snižování počtu zaměstnanců. Na 87 procent oslovených uvedlo, že během druhého čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus dvě procenta, v předchozím čtvrtletí to bylo plus tři procenta.

"V průzkumu pozorujeme strukturální změny poptávky po nových zaměstnancích v české ekonomice. Klesly náborové aktivity ve výrobě a logistice. Naproti tomu vidíme zrychlování náborů v sektoru služeb. Každopádně celkové plány zůstávají pro příští čtvrtletí pozitivní," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup pro ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.