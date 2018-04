Praha - Nabídku na vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dostalo několik lidí. O tom, kdo inspekci dočasně povede, rozhodne výběrové řízení. Další výběrové řízení na nového ředitele GIBS se uskuteční později. Vláda by se tím mohla zabývat na pondělním jednání, řekl dnes novinářům premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Současný ředitel inspekce Michal Murín ve funkci končí v pondělí 30. dubna.

Mluvčí inspekce Ivo Mitáček dnes nechtěl spekulovat o tom, jak bude situace po odchodu Murína vypadat. ČTK sdělil, že se čeká na jméno nového zastupujícího ředitele, od čehož se bude vše odvíjet.

Babiš a Murín vedli několik týdnů spor. GIBS v březnu sdělila, že premiér na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách Babiš Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s Murínem kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru, zpochybnil také hospodaření GIBS.

Murín skončil kvůli vyčerpání v nemocnici. Odchod do civilu zdůvodnil slovy, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce inspekce.