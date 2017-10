Praha - Poprvé v kariéře okusí zkušený čtyřiatřicetiletý obránce Zbyněk Michálek domácí hokejovou extraligu. Při návratu ze zámoří po dlouhých 17 letech se dohodl na spolupráci se Spartou, v níž chce pomoci mladým hráčům, ale pokud možno také sám sobě do reprezentace a na olympijský turnaj v Pchjongčchangu.

Jindřichohradecký rodák Michálek dohrál minulou sezonu v týmu Tucsonu na farmě Arizony, ale končit ještě nechtěl. "Sparta hledala zkušeného obránce do své poměrně mladé obrany. Já jsem zase hledal tým, kde bych hrál, takže nabídka přišla v pravý čas. Jsem za ni rád, Sparta je jeden z největších českých klubů. Myslím, že do týmu zkušenostmi zapadnu a můžu mu pomoci," uvedl Michálek pro klubový web.

"Nejsem ještě tak starý, abych musel končit, v rozhodování hraje vždy velkou roli také rodina. Důvodem pro pokračovaní bylo to, že mám hokej prostě rád," doplnil Michálek.

Plánuje být nápomocen všemi možnými směry. "Chci svým přístupem pomoci mladým a ukázat jim cestu do budoucna. Až odehraju pár zápasů, tak se podle toho, jak se mi bude dařit, uvidí všechno ostatní. Kolik dostanu času na ledě, jestli budu hrát oslabení nebo přesilovky," vypočítal Michálek, na jehož kontě je včetně play off 810 zápasů NHL.

"Na osobní statistiky koukat nebudu, to jsem nedělal nikdy během kariéry. Udělám všechno pro to, aby byl úspěšný tým jako celek, to je pro mě nejdůležitější," zdůraznil odhodlaně Michálek, účastník pěti světových šampionátů, dvou olympijských turnajů a také loňského Světového poháru, který má ve sbírce z MS stříbro a bronz.

Šance rozšířit počet olympijských zkušeností je pro něho nyní motorem po osobní stránce. "Chci o tuhle šanci zabojovat a udělat pro to všechno. Je to velká motivace. A kdyby se to podařilo, bude to paráda. Ale musím hrát a podávat dobré výkony, rozhodně to není tak, že bych měl něco jistého," uvědomuje si Michálek.

Reprezentovat svou zemi pro něho vždy znamenalo velkou čest. "Jsem moc hrdý, že se mi povedlo hrát za reprezentaci. Hodně to pro mě znamená, že jsem za reprezentaci odehrál tolik a tolik s ní prožil. Je tam super parta a vždycky jsem se na to těšil. Abych pravdu řekl, po Světovém poháru jsem si myslel, že už je to za mnou. Ale když je teď možnost zabojovat o olympiádu...," řekl Michálek.

Varianty v jiných evropských soutěžích nezvažoval. "Já moc kolem nehledal. A když přišla nabídka ze Sparty, tak jsem neváhal. Jednání Sparty bylo super v tom, že měli velký zájem a dokázali splnit nějaké požadavky, které jsem měl já. To pro mě moc znamenalo a věděl jsem, že mě opravdu chtějí," ocenil Michálek.

I když v této sezoně dosud nenastoupil k soutěžnímu utkání, udržoval se v kondici a chodil i na led. "Alespoň dvakrát třikrát týdně. Ale chybí mi samozřejmě trénink s týmem, takže až přiletím, budu určitě potřebovat potrénovat se spoluhráči, abych se do toho dostal," plánoval.

Atraktivní posila by měla dorazit letecky v pondělí, den na to už se chce Michálek připojit k týmu. "Moc nevím, co očekávat. Mám plno zkušeností z různých soutěží, ale v extralize žádnou. Jdu do nového, neznám hráče ani ligu," řekl Michálek.