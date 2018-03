Mladá Boleslav - Odboráři dnes označili nabídku vyjednávacího týmu Škody Auto na zvýšení tarifních mezd o 4,3 procenta za výsměch a ostudu. Konec jednání o atypických směných systémech, tedy pracovní sobotě, je podle odborů rozumné slovo. Firma předložila naprosto ubohou nabídku, kterou nelze nazvat jinak než jako výsměch všem zaměstnancům, napsal dnes týdeník Škodovácký odborář.

Firma v posledním kole kolektivního vyjednávání nabídla zvýšení tarifů o 4,3 procenta od 1. dubna 2018 s možností dalšího navýšení tarifů od 1. listopadu 2018. Navýšeno by bylo také osobní ohodnocení, a to na 16 procent z nových tarifů. K dubnové výplatě by zaměstnanci navíc obdrželi prémii 3000 korun, dalších 5000 korun by obdrželi také k dubnové a navíc k listopadové výplatě.

"Zdá se, že firma, nebo její představenstvo žijí poslední týdny na jiné planetě a nedostal se k nim požadavek Odborů KOVO. A tak pro ně připomínáme: Odbory KOVO žádají růst mezd pro zaměstnance o dvojciferné číslo," uvedl týdeník.

Odboráři uvedli, že firma nyní musí zásadně zvýšit mzdovou nabídku. "A nehodláme přitom už poslouchat tradiční strašení nutnými investicemi do budoucnosti, krocením nákladů a rozevíráním platových nůžek. Když jde ale o platy manažerů, tak jdou úspory stranou, firma jistě ve výroční zprávě zveřejní odměny šéfů a jistě bude zajímavé porovnat jejich meziroční růst. Svůj podíl teď musí pocítit i zaměstnanci bez ohledu na strašení firmy, co bude za několik let," uvedl Škodovácký odborář.

Škoda Auto v kolektivním vyjednávání s odbory původně nabídla růst mezd o 15 procent během 27 měsíců. Zaměstnanci by obdrželi prémie nad rámec pravidelného bonusového systému v celkové výši 25.000 korun. Škoda chtěla tarifní dohodu s odbory uzavřít na 27 měsíců, protože podle zdroje ČTK je pro firmu důležitý dlouhodobý horizont, například kvůli investicím do nových technologií. Škoda zvýšení platů podmiňovala dohodou o možném rozšíření využití atypických směnných systémů v závodě v Mladé Boleslavi.

Zavedení pracovních sobot ale odboráři důrazně odmítají. Podle nich by to výrazným způsobem narušilo osobní život zaměstnanců. Od začátku vyjednávání tak odmítali spojovat mzdová jednání s jednáními o těchto atypických systémech směn. Odboráři na začátku jednání uvedli, že požadují růst mezd o 18 procent. Průměrná hrubá dělnická mzda ve Škoda Auto činila loni 40.557 korun, tedy zhruba o deset procent více než v roce 2016.

Odboráři chtějí uzavřít dohodu do konce března, kdy končí platnost a účinnost současné. Odbory zároveň odmítly prodloužení současné kolektivní smlouvy do skončení vyjednávání.

Škoda Auto, která je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30.000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala na trh rekordních 1,200.500 aut.