Soul - Na únorových zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu by se mohl objevit společný tým hokejistek Korejské republiky a KLDR. Návrh zazněl během úterních rozhovorů mezi zástupci obou zemí z Korejského poloostrova, na nichž Severní Korea souhlasila, že pošle na hry ke svým jižním sousedům výpravu.

O možnosti postavit společný korejský tým dnes informoval náměstek jihokorejského ministra sportu No Te-kang. "I kdyby to tak ale dopadlo, nesmí to být na úkor jihokorejských hráček," uvedl zástupce pořádající země.

Společný korejský tým se v olympijských soutěžích představil naposledy před 70 lety ještě před vojenským konfliktem, po němž jsou obě země stále technicky ve válečném stavu. Od té doby jednotné týmy na velké sportovní akci startovaly pouze v roce 1991 na mistrovství světa ve stolním tenisu a mistrovství světa fotbalistů do 20 let.

Definitivně o formě účasti severokorejských sportovců hrách v Pchjongčchangu rozhodne Mezinárodní olympijský výbor 20. ledna. Rozhovory s představiteli národních olympijských výborů Jižní Koreje a KLDR povede v sídle MOV v Lausanne jeho předseda Thomas Bach. Schůzka má upřesnit počet a jména severokorejských sportovců a funkcionářů, kteří do Pchjongčchangu pojedou. Očekává se i vyřešení protokolárních otázek týkajících se vlajek, hymny, ceremonií a oblečení.