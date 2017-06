Zlín - Tři muži neznámé totožnosti přepadli ráno na Slovensku zřejmě poštovní vůz a ukradli 34.000 eur, tedy asi 890.000 korun. Policie na ně narazila u Slavičína na Zlínsku, muži ale utekli do lesa. Muži by mohli být ozbrojení. Nyní je v rojnicích hledá 120 policistů ze Zlínského, Moravskoslezského i Jihomoravského kraje, jejich počet se možná ještě zvýší, řekla ČTK zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Do pátrání se zapojují i slovenští policisté, vrtulník a policisté na koních a se psy. Podle informací slovenské policie přepadli lupiči poštovní vůz ve vesnici Horné Srnie, jež leží zhruba pět kilometrů od hranic s Českou republikou.

Policie muže hledá v okolí obce Rokytnice. "Dopoledne došlo ke kontaktu s policistou, muži však nereagovali na výzvu ani na varovný výstřel a utekli do lesa," uvedla Kozumplíková.

"Pátráme po třech mužích v tmavé oblečení, s vakem či batohem, jeden z nich je ve věku kolem 50 let. Pátráme také po motocyklu a čtyřkolce, které by mohly být odstavené v blízkosti státní hranice," řekla ČTK Kozumplíková.

Muži by podle policie měli být v lese. Varovala proto starosty okolních obcí. "Varovali jsme lidi, ať neopouštějí zabydlené části obce a nechodí do lesa nebo na pole," řekl ČTK starosta Rokytnice Antonín Goňa. Zprávu vyhlásil obecním rozhlasem. "To víte, že lidé, jak viděli policejní auta, tak hned volali na úřad," uvedl starosta. Obec má asi 590 obyvatel.

Policisté podle Kozumplíkové hledají v lese na kraji obce. "Cesta tudy vede ještě do další obce, proto projíždějící auta kontrolujeme. Nabízíme také lidem doprovod do jejich domovů," uvedla Kozumplíková. Večer policisté požádali o posily, na místo by mělo dorazit asi 50 dalších policistů. Část jich podle Kozumplíkové nahradí policisty, kteří jsou na místě od dopoledne.

Slovenská policejní mluvčí Elena Antalová vpodvečer bližší informace ohledně pachatelů či loupeže nesdělila s odůvodněním, že policie pátrá po podezřelých, kterým za loupež hrozí až 15 let vězení.

Portál čas.sk psal o čtyř maskovaných lupičích, kteří přepadli posádku poštovního vozu, jenž do vesnice s 2800 obyvateli přivezl peníze na výplatu důchodů. Pachatelé pak prý ujeli na čtyřkolkách. Podle portálu v kontejnerech s hotovostí bylo i zařízení na znehodnocení bankovek barvou.