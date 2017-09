Praha - V ohnisku nákazy prasečího moru na Zlínsku začnou kromě myslivců odstřelovat divoká prasata policisté. Vládu o tom dnes informoval ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nasazeno bude asi 20 policistů, řekl Jurečka novinářům. Policisté mohou používat noktovizory a tlumiče, případně jinou výbavu.

Předseda Mysliveckého spolku Lípa Tomáš Indra má o nasazení policistů v ohnisku nákazy zatím pouze kusé informace. "Chápu, že se snaží udělat maximum, ale nevím, do jaké míry mají policisté zkušenosti s lovem zvěře, zvlášť v noci nebo za špatného počasí. Je to něco jiného než střílet na terč. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat v praxi," řekl dnes ČTK Indra.

Policisté budou vyškoleni a do akce nasazeni zhruba do týdne. Postup budou na místě kontrolovat veterináři a myslivci. Podle ministra se původně uvažovalo o nasazení armády. "Nakonec z legislativních důvodů se (to) podařilo vyjednat pouze s policií, armádu nebylo možné využít," řekl. Armádní veterináři v oblasti už pomáhají s testováním uhynulých a zastřelených prasat.

Ministr už dříve uvedl, že kvůli stěhování divokých prasat za potravou by chtěl odlovit celou populaci v ohnisku nákazy do příchodu zimy. "Jsme zatím jediná země Evropské unie, kdy se stále prasata po třech měsících drží v tom ohnisku, respektive neměli jsme nákazu na žádném území mimo ohnisko," řekl Jurečka.

Policisté budou využívat speciální střelivo. "Jde o střelivo, které se používá pro lovecké účely. Policie lovecké střelivo v rámci běžné služby používat nesmí. Musí používat pouze tzv. 'celoplášťové' střelivo. Pro plnění tohoto úkolu bude policie používat dlouhé kulové zbraně," dodala mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Podle ministerstva budou zaručovat bezpečný odvoz zastřelených prasat veterináři a myslivci, stejně jako dezinfekci místa odlovu. "Vzhledem k souvisejícím nákladům budou mít myslivci i v těchto případech nárok na finanční kompenzaci," uvedl úřad.

Policista tak bude moci prase zastřelit, ale nebude s ním moci manipulovat, bude si tak muset přivolat odborníka z řad myslivců nebo veterinářů.

"V případech, kdy nebudou moci odstranění ulovených prasat zajistit myslivci, budou zapojena pohotovostní střediska pro mimořádné situace, které má Státní veterinární správa k dispozici," dodal ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Africký mor prasat přenášejí divoká prasata, pro člověka nebezpečná není. Pokud se však dostane do chovu domácích prasat, musí se celý vybít.

První případ nákazy africkým morem prasat v Česku potvrdili veterináři u dvou uhynulých prasat nalezených 21. a 22. června na okraji Zlína. Do 22. září chorobě podlehlo 103 zvířat. V polovině července stát nařídil intenzivní lov divočáků na celém území ČR, v ohnisku nákazy byl jejich odlov povolen v září.

Odstřel divočáků v takzvané červené zóně, kterou kromě vysoce rizikové oblasti tvoří i několik okolních honiteb, povolili veterináři před dvěma týdny. Dosud na tomto území bylo zastřeleno celkem devět kusů černé zvěře. Součástí této oblasti je právě i vnitřní lokalita vymazená ohradníky, kde se v sobotu podařilo ulovit první zvíře. Zatímco ve vysoce rizikové oblasti smějí myslivci lovit pouze dospělé kusy, ve zbývající části červené zóny je povolen i odstřel lončáků a selat.