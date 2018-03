Ostrava - Medailisté z halového mistrovství světa Pavel Maslák a Tomáš Staněk jsou prvními ohlášenými českými hvězdami atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava. Na největším domácím podniku se 12. června představí také úřadující mistr světa v dálce Luvo Manyonga, jeho rival a čerstvý halový šampion z Birminghamu Juan Miguel Echevarría z Kuby a olympijský vítěz ve vrhu koulí Ryan Crouser z USA.

Trojnásobný halový šampion Evropy i světa v běhu na 400 metrů Maslák poběží ve Vítkovicích potřetí v kariéře čtyřstovku. Mezi soupeři by měl být také Španěl Oscar Husillos, diskvalifikovaný vítěz čtyřstovky z víkendového HMS. "Zlatá treta je moje srdeční záležitost, rád se sem každý rok vracím a věřím, že zaběhnu zajímavý čas," prohlásil na dnešní tiskové konferenci Maslák.

Český rekordman ve vrhu koulí Staněk se opět poměří s mistrem světa Tomasem Walshem z Nového Zélandu, o jehož startu pořadatelé informovali už dříve, a také s Crouserem, který kvůli zranění vynechal halový šampionát a na léto se připravuje s ambicemi překonat světový rekord.

"Pořadatelé mi objednali dva docela tvrdé oříšky. Chtěli bychom atakovat rekord mítinku 21,77. Vloni jsem tu hodil s přešlapem 21,99, kdyby to letos vyšlo bez přešlapu, bylo by to fajn. Třeba Ryan loni dokázal házet na počkání přes 22 metrů, takže to bude špičkový závod," řekl Staněk.

Mezi dálkaři si zopakují souboj zlatý i stříbrný z Birminghamu Echevarría a Manynoga, kteří mají atakovat rekord mítinku 835 centimetrů Ivána Pedrosa z roku 1998. Sekundovat se jim pokusí český rekordman Radek Juška. "Manyonga je podle odborníků tím, kdo by mohl překonat světový rekord Powella. Ne letos ani za rok, ale výhledově," řekl sportovní ředitel Alfons Juck.

Letošní 57. ročník Zlaté tretry bude už bez fenomenálního jamajského sprintera Usaina Bolta, který ukončil kariéru. "Proto letos mítink koncipujeme do soubojů nejlepších jako například v dálce nebo kouli, kterou jsme letos díky skvělému obsazení posunuli do hlavního programu," uvedl Juck.

Zlatá tretra se uskuteční 12. června, organizátoři už prodali 2400 vstupenek.