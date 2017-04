Praha - Z titulu v nejvyšší soutěži se po čtyřech letech opět radují florbalistky pražského Herbadentu. Nejúspěšnější ženský celek v historii tohoto sportu v Česku zdolal v dnešním superfinále v pražské O2 areně obhájkyně triumfu z Vítkovic 6:2 a získal osmý titul.

"Hráli jsme tady superfinále už čtyřikrát, ať jsme vyhráli nebo prohráli, tak jsme moc dobrý florbal nehráli. Řekli jsme teď holkám, že bychom chtěli, aby do toho šly naplno, florbal je bavil a nebylo to svázané takticky. Dokázaly jsme to a povedlo se nám Vítkovice porazit i obětavostí," řekla trenérka nových šampionek Markéta Šteglová. Její tým se kvalifikoval na říjnový Pohár mistrů ve finském Seinäjoki.

Ostravanky přitom do zápasu vstupovaly jako jasné favoritky. Vždyť byly nejen obhájkyněmi titulu, ale i suverénními vítězkami základní části a týmem, jenž v play off ani jednou nezaváhal. Naopak Herbadent se o místo v boji o zlato musel přetahovat s Chodovem až do nejzazšího sedmého zápasu. To však jako by udrželo jeho hráčky v zápasové bdělosti. A ve finále byly zprvu lepší.

A také dravější, obzvlášť rychlonohá Kubišová byla k nezastavení. Když si Šupáková po pár minutách hry špatně zpracovala na půlce přihrávku, uzmula jí skákavý míček a sólo zakončila švihem do horního rohu. Podobným způsobem pak uzavřela opatrnou úvodní část: výhoz gólmanky Christanové ji našel u mantinelu, odkud se prodrala k úspěšné ráně, i když byla faulována.

Vítkovičtí trenéři na mdlý začátek zareagovali stažením hry na dvě formace a efekt se dostavil ihned. Modrý tým přimkl svého soka k jeho brance, jenže dnes nejvíc bojoval s proměňováním šancí. Před polovinou duelu trefila Niemcová ze šesti metrů místo odkryté branky jen tyčku.

Do hry vrátila Vítkovice Michaela Šponiarová, která přihrávku k pravému mantinelu přeposlala tahem nad rameno Christianové. A pár vteřin po začátku třetí části mohlo být vyrovnáno. Ferenčíková po kombinaci na jeden dotek vyzvala ke gólu Kieckovou, ta však bekhendem úplně sama před prázdnou brankou minula.

Naopak celek z Jižního Města vsítil dvě trefy z ničeho. Čapková si našla zbloudilý míček a poslala jej do snadno do sítě, ještě lehčí úlohu měla Billá, před níž vyplula ve volném prostoru u pravé tyčky nahozená přihrávka. Stačilo ji jen jemně doťuknout.

"Zápas se úplně zlomil v momentě, kdy jsme mohly dát do prázdné brány gól na 2:2. V té chvíli bychom přebraly otěže zápasu. To se nestalo, Herbadent zvýšil na 3:1 a my jsme jen bezradně bušily do jejich vynikající obrany a zápas jsme nedokázaly zvrátit," řekla kapitánka Vítkovic Denisa Ferenčíková.

Obhájkyně titulu se přesto nevzdaly a Ferenčíková v přesilovce střelou pod břevno korunovala svůj výborný výkon. Víc šancí však její spoluhráčky neproměnily. A Kubišová z brejku završila hattrick i nečekanou zlatou jízdu svého týmu sezonou, kterou pak podtrhla gólem při vítkovické power play matadorka Billá.

Favorizované Vítkovice prohrály v extraligové sezoně teprve druhý zápas, předtím podlehly jen v polovině listopadu Židenicím 1:5. Přesto na titul nedosáhly. "Soupeř dneska zvládl klíčové momenty lépe. Hrál hrozně obětavě dozadu. My jsme se tam v některých fázích měli problém dostat. Bohužel jsme si do toho tak nějak naběhli sami špatnou první třetinou," uvedl trenér Vítkovic Jiří Velecký.

Na sedmý ročník se v příštím roce přestěhuje superfinále z Prahy do Ostravy. "Doufám, že to bude motivace pro mě i náš celý tým. Věřím, že v Ostravě přijde většina tamních fanoušků. Nejdůležitější bude se tam dostat, sezona bude těžká a dostat se do superfinále nebude jednoduché," dodala Ferenčíková.

1. SC Tempish Vítkovice - Herbadent FK Jižní Město 2:6 (0:2, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 36. M. Šponiarová (Martináková), 53. Ferenčíková (M. Šponiarová) - 7. Kubišová, 18. Kubišová (Christianová), 42. Čapková (Hermannová), 50. Billá (Procházková), 58. Kubišová, 60. Billá. Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 8072.

Konečné pořadí extraligy v sezoně 2016/17:

1. FK Jižní Město, 2. Vítkovice, 3. Chodov, 4. FBC Ostrava, 5. FbŠ Bohemians, 6. FBC Liberec, 7. Židenice, 8. Jičín, 9. FBS Olomouc, 10. Sokol Královské Vinohrady, 11. Panthers Praha, 12. Elite Praha.