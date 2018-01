Jihlava - V obci okresu Žďár nad Sázavou se krátce po půlnoci při odpalování pyrotechniky zranilo osmileté dítě. Záchranáři ho převezli do nemocnice v Brně. ČTK to dnes řekla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Policie řešila do dnešních 6:00 za posledních 24 hodin šest dopravních nehod, na protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě umístila osm lidí. Hasiči na Vysočině měli 24 zásahů.

"V obci na Žďársku se krátce po půlnoci při odpalování pyrotechniky zranilo nezletilé osmileté dítě, které muselo být převezeno do nemocnice v Brně. Nepřijali jsme žádné oznámení o případném požáru, který by souvisel se zábavní pyrotechnikou," uvedla Čírtková.

Za uplynulých 24 hodin přijali policisté 103 oznámení. V 52 případech se podle mluvčí týkala fyzických napadení a opileckých rvaček. "Od půlnoci se také výrazně zvýšil počet telefonátů, které měly na svědomí podnapilé osoby. Noční volání se nejčastěji týkala rušní nočního klidu v souvislosti s používáním zábavní pyrotechniky a také různých fyzických napadání a drobných potyček mezi podnapilými," řekla Čírtková s tím, že většina opilých, kteří volají, často používá vulgární výrazy a policisty urážejí.

Hasiči na Vysočině měli od nedělních 7:00 do dnešních 7:00 celkem 24 zásahů. Šlo o dopravní nehody, požáry popelnic, kontejnerů, požár garáže nebo požár kuchyňské linky v rodinném domě v Jihlavě, kde vznikla škoda 150.000 korun. ČTK to dnes řekl operační důstojník hasičů na Vysočině.

Policie řešila šest dopravních nehod, které si vyžádaly pět lehkých zranění. V jednom případě byl řidič pod vlivem alkoholu. Na protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě umístili policisté z Vysočiny během silvestra a Nového roku osm lidí. Většinou podnapilí v místě svého bydliště napadali ostatní členy domácnosti nebo budili na veřejně přístupném místě pohoršení tím, že byli silně opilí a obtěžovali své okolí, popsala mluvčí.