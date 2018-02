Soul - Severní Korea vyšle do Jižní Koreje další vysokou politickou delegaci, která se zúčastní nedělního závěrečného ceremoniálu olympijských her v Pchjongčchangu. V delegaci bude i generál, který je obviňován, že nechal potopit jihokorejskou válečnou loď. Při tom v roce 2010 zahynulo 46 členů jihokorejského námořnictva. Spojené státy do Jižní Koreje na závěr olympiády vysílají dceru prezidenta Donalda Trumpa Ivanku. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Delegaci KLDR, která v Jižní Koreji setrvá od pátku tři dny, povede místopředseda ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jong-čchol, sdělilo v prohlášení jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

Kim Jong-čchol je pověřený agendou kolem vztahů mezi oběma Korejemi a v minulosti byl šéfem vojenské rozvědky, kterou Soul viní z toho, že v roce 2010 nechala torpédovat jihokorejskou korvetu Čchonan s 46 námořníky na palubě. KLDR svůj podíl na tragédii popírá. V témže roce údajně Kim Jong-čchol naplánoval také ostřelování jihokorejského ostrova Jonpchjong, které si vyžádalo čtyři jihokorejské oběti.

Spojené státy a Jižní Korea zařadily Kim Jong-čchola na černou listinu za jeho podporu severokorejského jaderného a raketového zbrojního programu. Jižní Korea se ale rozhodla přijmout severokorejskou olympijskou delegaci pro dobro her, uvedl nejmenovaný představitel jihokorejské prezidentské kanceláře. Ten také řekl, že Soul o chystané návštěvě informoval USA.

Společně s Kim Jong-čcholem má do Jižní Koreje přijet i Ri Son-kwon, který byl hlavním severokorejským vyjednávačem na mezikorejských rozhovorech, při nichž se v lednu připravovala severokorejská účast na olympiádě. Ri Son-kwon se zúčastnil již zahajovacího ceremoniálu olympijských her, stejně jako sestra severokorejského diktátora Kim Čong-una.

Osmičlenná severokorejská delegace by měla do Jižní Koreje přicestovat v pátek po silnici a během návštěvy se setká s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem.

Ivanka Trumpová povečeří s jihokorejským prezidentem v pátek a nemá v plánu sejít se se severokorejskými činiteli, sdělil nejmenovaný představitel americké vlády.

Zahajovacího ceremoniálu zimní olympiády se zúčastnil americký viceprezident Mike Pence. Ve středu Pencův tým uvedl, že viceprezident se chtěl v Pchjongčchangu setkat s představiteli KLDR, včetně sestry severokorejského vůdce Kim Jo-čong, ale Severní Korea setkání na poslední chvíli odmítla.