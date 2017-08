Londýn - Postupem do finále mistrovství světa pod širým nebem si mílař Jakub Holuša splnil sen. K dnešnímu vyvrcholení závodu na 1500 metrů hodlá přistoupit tak, jako by to mělo být jeho poslední finále v životě. Boj o medaile, který v Londýně začne v 21:30, se podle nejrychlejšího semifinalisty může vyvíjet prakticky jakkoliv.

"Takže to brát jako životní závod a zkoncentrovat se tak, že prostě můžu udělat jakýkoliv výsledek. Být aktivní v mysli, být aktivní součástí závodu a všechno je možný," uvedl devětadvacetiletý český rekordman, držitel stříbra z loňského halového MS.

Bude záležet i na tom, jak se mílaři vypořádají s třetím závodem v průběhu čtyř dnů. Pro Holušu to bude nová zkušenost, protože do finále patnáctistovky ještě pod širým nebem nepostoupil. "Pořád si myslím, že tam byla ještě rezerva, ještě to nebylo úplně na krev," řekl po vítězném pátečním semifinále.

V závěrečný den šampionátu nastoupí ještě chodkyně Anežka Drahotová. Bronzovou medailistku z ME 2014 čeká dopolední závod na 20 kilometrů.