Telč (Jihlavsko) - Pracovníci společnosti Barrandov Studio dnes v galerii státního zámku v Telči začali instalovat výstavu kostýmů a rekvizit z pohádky Pyšná princezna. Film režiséra Bořivoje Zemana měl premiéru před 65 lety. Jeho část vznikala v kulisách telčského zámku. Výstava začne v sobotu 1. dubna, potrvá do konce roku. Dominantou výstavy určené hlavně pro rodiny s dětmi bude originální retušovaná zarámovaná fotografie princezny Krasomily, která je zahrnuta do kulturního dědictví České republiky. ČTK to řekla obchodní manažerka studia Nela Krajčová.

Lidé na výstavě uvidí originály asi čtyř desítek dochovaných kostýmů, které budou spolu s rekvizitami vystaveny ve stylizovaných dekoracích. Potřebné informace získají návštěvníci na několika panelech, výstavu doplní fotografie. V každé z výstavních místností lidé uvidí nějakou scénu navozující filmovou pohádku. "Bude tady například ševcovská dílna, Půlnoční království, Miroslavova země nebo mlýnice," vypočítala Krajčová.

Mezi exponáty je například originální paruka Pyšné princezny. "Je ve skutečnosti tmavší, než by si někdo mohl představovat. Je to kvůli dobovému způsobu osvětlení scén," uvedla Krajčová. Uchovaly se také boty, které nosil ve filmu Vladimír Ráž jako představitel krále Miroslava. Ve fundusu jsou i šaty pro princeznu Krasomilu, které se nakonec ve filmu nepoužily.

Výstavy připomínající filmy natočené v Telči se v zámecké galerii konají ve spolupráci s barrandovským fundusem od roku 2011. Podle kastelána Bohumila Norka se s velkým zájmem setkala výstava rekvizit a kostýmů z filmů Jak se budí princezny. Nejnavštěvovanější však byla výstava z obou dílů filmové pohádky Z pekla štěstí. "Přišlo na ní během celého roku kolem 8000 lidí, průměr činí přibližně 5000," řekl Norek ČTK. Na fotografiích se podle něj často poznávají i lidé z Telče a okolí, kteří se natáčení zúčastnili jako členové komparsu.

Telč s památkami na seznamu UNESCO se řadí mezi lokality, které si filmaři v Česku nejčastěji vybírají. Všechny snímky, které tam byly natočeny, zřejmě ještě nikdo nezmapoval. "Podle mého přehledu to bylo kolem 50 filmů všeho druhu, historické i pohádky," uvedl kastelán.

Zámek v Telči je nejvyhledávanější památkou na Vysočině. Za minulý rok si ho podle údajů Národního památkového ústavu prohlédlo přes 93.000 lidí. Tři dosavadní prohlídkové okruhy zahrnují renesanční sály, obytné místnosti posledních majitelů zámku, hrabat Podstatzky-Lichtensteinů, a také nádvoří se zahradou.