Praha - Šéf hnutí ANO Andrej Babiš povede středočeské ANO do parlamentních voleb z prvního místa kandidátky, nikoli posledního, jak o tom hovořil v únoru. Rozhodl o tom krajský sněm hnutí, když jako volebního lídra chtěly Babiše oblastní organizace uskupení. Předseda středočeské organizace ANO František Petrtýl ČTK dále řekl, že sněm Babišovi vyslovil podporu ve sporu s ČSSD.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) podal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na Babišovu demisi. Tvrdí, že nevyjasněné podnikatelské aktivity ministra financí oslabují vládu. Zeman ale demisi zatím nepřijal, ačkoli byla datována k 9. květnu. "Sněm mu vyslovil podporu, že za ním stojíme v této složité politické situaci," uvedl na adresu Babiše Petrtýl.

Babiš na konci února ohlásil, že bude do Sněmovny kandidovat z posledního místa. "Oblastní organizace ho nanominovaly, aby byl lídrem naší kandidátky, dneska to krajský sněm odhlasoval," uvedl Petrtýl. Už dříve uvedl, že osobně by Babiše preferoval do čela kandidátky, protože když je to lídr strany, měl být lídrem i ve středních Čechách, kde bydlí. Na druhé místo kandidátky zvolil sněm místopředsedkyni ANO a středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Stejně jako ostatní volební listiny hnutí bude i středočeskou ještě schvalovat republikové předsednictvo. Nedávná změna stanov hnutí přitom dává poslední slovo předsedovi.

V čele kandidátek ostatních stran budou ve středních Čechách předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD), krajský radní pro školství a poslanec Jan Skopeček (ODS), předseda TOP 09 Miroslav Kalousek nebo místopředseda STAN a hejtmančin náměstek Vít Rakušan, který má být lídrem společné kandidátky STAN a lidovců. Komunisté nasadí předsedu regionální organizace a poslance Stanislava Grospiče a piráti celostátního lídra Ivana Bartoše.

Pražské ANO povede do voleb podle očekávání ministr obrany a místopředseda hnutí Martin Stropnický. Dvojkou zvolil krajský sněm hnutí ANO ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Ze třetího místa kandidátní listiny se bude o přízeň voličů ucházet profesorka 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a přednostka pracoviště pražského IKEM Věra Adámková. ČTK o výsledcích sněmu informoval Vladimír Vořechovský.

Stropnický, který je šéfem pražské ANO, uvedl že sestavování kandidátky v tak velkém a významném kraji, jakým je Praha, vůbec nebylo jednoduché. "Je potřeba dojít k racionálnímu konsensu a najít kvalitní kompromis. A to se stalo," uvedl v tiskovém prohlášení.

Další příčky kandidátky obsadili pražský zastupitel Patrik Nacher a současný poslanec za ANO Matěj Fichtner. Kandidátku musí stejně jako volební listiny dalších regionálních organizací hnutí ještě schválit celostátní výbor ANO.