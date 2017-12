Praha - Na zvýšenou opatrnost by dnes ráno měli dbát řidiči cestující v oblasti Zábřežska a po D35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou. V obou oblastech varují správci cest před namrzáním vozovky. Na Vysočině jsou hlavní tahy včetně dálnice D1 holé a sjízdné bez omezení. Silnice ve Zlínském kraji jsou dnes ráno většinou holé a suché, vlhké nebo mokré.

Olomoucký kraj

Na zvýšenou opatrnost by dnes ráno měli dbát řidiči cestující v oblasti Zábřežska a po D35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou. V obou oblastech varují správci cest před namrzáním vozovky. V ostatních částech regionu by měli být silnice sjízdné bez větších potíží. Vozovky v Olomouckém kraji jsou již většinou holé a mokré, pouze v nejvyšších polohách na severu regionu leží na inertních cestách ujetá sněhová vrstva krytá posypem, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na namrzání vozovky upozorňují silničáři v okolí Zábřehu a na D35 u Lipníku nad Bečvou mezi 286. až 291. kilometrem. Na zbytky sněhu mohou řidiči narazit na Jesenicku a Šumpersku na vedlejších cestách ve vyšších polohách. Na Jesenicku nabádají správci cest k opatrnosti u státní hranice v oblasti Travné, kde leží nesouvislá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na Šumpersku leží ve vyšších polohách zbytky slabé ujeté sněhové vrstvy kryté posypem, uvedlo ŘSD.

Ostatní silnice v Olomouckém kraji jsou dnes ráno většinou holé a vlhké nebo suché, sjízdné by měly být bez omezení.

Kraj Vysočina

Hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou na Vysočině holé a sjízdné bez omezení. Stejné je to s většinou silnic nižších tříd. Jen na Žďársku jsou na vozovkách zmrazky, na Třebíčsku jsou některé lesní úseky místy zledovatělé. Kryje je posyp a podle silničářů jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

"Přes noc jsme vůbec nevyjížděli. Nad ránem ale začala teplota poměrně intenzivně klesat. Před půl hodinou to byla nula, teď už tady máme asi minus dva. Informace, že by to někde namrzalo, ale nemáme, zatím se nejezdilo," řekl ČTK po 6:00 dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Hejnák.

Po ránu je na Pelhřimovsku nejjasněji s nejnižšími teplotami tři stupně Celsia pod nulou. Na dalších místech Vysočiny se teploty pohybují od minus dvou stupňů do dvou stupňů nad nulou. Je oblačno až zataženo. Po celém území kraje vane mírný vítr.

Nejvyšší denní teploty by se podle meteorologů měly pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia, vát bude slabý západní až jihozápadní vítr rychlostí čtyři až 15 kilometrů v hodině. Vítr se postupně bude měnit na jižní. Večer a v noci zesílí na deset až 25 kilometrů v hodině. Ve vyšších polohách mohou být nárazy větru kolem 55 kilometrů v hodině. Zpočátku bude místy oblačno, většinou polojasno, přechodně i skoro jasno.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji jsou dnes ráno většinou holé a suché, vlhké nebo mokré. Až na výjimky jsou sjízdné bez omezení. Pouze ve vyšších polohách v Beskydech se může na vozovkách místy vyskytovat vrstva rozbředlého sněhu krytá posypem. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je polojasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maxima dosáhnou podle meteorologů pěti stupňů Celsia. Slabý západní a jihozápadní vítr se bude během dne měnit na jižní. K večeru a v noci na čtvrtek bude zesilovat, ve vyšších polohách může v nárazech dosáhnout až 60 kilometrů v hodině.