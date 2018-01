Praha - Na výstavu korunovačních klenotů, která začala dnes ve Vladislavském sále Pražského hradu, stáli lidé dopoledne 45minutovou frontu. Na místě to zjistila zpravodajka ČTK. Mezi návštěvníky byli převážně Češi. Čekání znepříjemňovalo chladno a chvílemi mrholení, většinu fronty ale lidé strávili na krytém schodišti. Někteří příchozí postrádali informace o přístupové cestě. Podle informací Jakuba Tichého z tiskového oddělení Hradu přišlo dnes do 11:40 na výstavu 1300 lidí.

Přístup do Vladislavského sálu není možný ze třetího hradního nádvoří, jak si někteří příchozí mysleli, ale pouze z přes Opyš z Jižních zahrad a přes Býčí schodiště. První bezpečnostní prohlídka, která na ně čeká, je tak až při vstupu do Vladislavského sálu. Dopoledne bylo odbavení plynulé. V Jižních zahradách hlídá několik příslušníků hradní stráže.

"Nenašla jsem na internetu nejlepší cestu. Šla jsem přes třetí nádvoří a musela to obejít. Jak kulhám, chvíli mi to trvalo," řekla ČTK seniorka z Prahy. Na výstavu korunovačních klenotů vyrazila se svým manželem podruhé v životě, poprvé je viděli před deseti lety. Na chladné počasí byla připravená. "Myslela jsem, že budeme stát venku na nádvoří, tak jsem si vzala zateplené kalhoty," uvedla.

Mezi čekajícími byly kromě převládající češtiny slyšet angličtina, španělština a italština. "Kamarád mi řekl, že korunovační klenoty tu nemáte vystaveny často. Chtěl jsem to vidět," uvedl při čekání ve frontě mladý Australan, který přišel spolu s Indem. Jeden z čekajících Čechů si povzdechl nad tím, že například v Budapešti jsou korunovační klenoty vystaveny permanentně.

Výstava nazvaná Symbolická moc českých korunovačních klenotů je otevřena ode dneška osm dní. Jako první dnes korunovační klenoty viděly předem ohlášené děti ze základní školy, které přišly v půl deváté, sdělily ČTK pracovnice rozdávající před vstupem do Vladislavského sálu brožuru k výstavě. Veřejnost má přístup každý den od 10:00 do 17:00. Pokud pořadatelé vyhodnotí, že je denní kapacita výstavy naplněna, uzavřou bránu do Jižních zahrad i hodiny před samotným ukončením provozu výstavy, uvádí Správa Pražského hradu na webu. Upozorňuje rovněž, že do Vladislavského sálu nevpustí návštěvníky s dětskými kočárky.

Korunovační klenoty patří k symbolům české státnosti a jsou vystavovány pouze při výjimečných příležitostech. Výstava se koná v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa a 25. založení České republiky. Naposledy byly vystaveny v květnu 2016 u příležitosti 700. výročí od narození českého krále a římského císaře Karla IV.. Tehdy je vidělo 40.000 lidí, během prvního dne přišlo 2500 lidí.