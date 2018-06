Brno - Na brněnském výstavišti si lze ode dneška prohlédnout takzvaný prezidentský vlak. Jde o vlak, který je složený z parní lokomotivy zvané rosnička a především ze tří vozů, kterými jezdívali českoslovenští prezidenti. Je zázrak, že vagony přežily do dnešních dnů a je možné obdivovat jejich vybavení, řekl ČTK ředitel odboru železničního muzea Národního technického muzea Michal Novotný. V Brně bude vlak k vidění do pondělí, poté absolvuje prázdninovou cestu po slovenských a posléze i českých městech.

Nejstarší z vozů pochází z roku 1909, původně sloužil následníkovi rakouského trůnu Františku Ferdinandu d´Este. Vyrobila ho vagónka Ringhoffer v Praze, po vzniku Československa už jím jezdil Tomáš Garrigue Masaryk. Vagon sloužil až do roku 1959, kdy přešel do muzejních sbírek. "Toto předání se podařilo nadšencům. Kdyby se nezapojili, už nemusel existovat," řekl Novotný. Po přestavbě měl sloužit jako zázemí pro železniční dělníky na stavbách.

Druhým zachráněným vozem je salonní vůz určený přímo pro Masaryka ze stejné továrny. Dostal ho v roce 1930 k 80. narozeninám. Vzhledem k tomu, že komunistický režim cíleně odstraňoval vše, co s Masarykem souviselo, měl zaniknout i vagon. Pouze díky dnes již zesnulému Jiřímu Sedláčkovi přežil vagon do roku 1989 ukrytý před zraky mocných v železničních opravnách v Českých Velenicích. Poté mohl být postupně opraven a dnes je v majetku Českých drah.

Třetí vagón vznikl v roce 1968, svezl se s ním Ludvík Svoboda a pak s ním jezdíval Gustáv Husák. Od letoška patří Národnímu technickému muzeu, které jej zakoupilo od Českých drah. Po roce 1990 začali prezidenti postupně volit jiné druhy dopravy.

Součástí soupravy je ještě renovovaný rychlíkový vůz ze 30. let minulého století, ve kterém je expozice prezidentů a jejich cestování po železnici.

Lidé se mohou na vlak přijít podívat zdarma, vstup je buď přes kongresové centrum, případně přes pavilon E. Jak říká ředitel muzea Karel Ksandr, každý vůz si nese řadu příběhů pohnutého 20. století a zájemci si mohou některé z nich nechat vyprávět od pracovníků muzea.

Mezi 4. a 13. červencem bude vlak vystavený vždy jeden den ve slovenských městech. Nejdříve v Bratislavě, dále se bude přesouvat přes Nitru, Zvolen, Lučenec a Žilinu do Košic. Odtud se vrátí na Moravu, nejprve do Zlína, pak do Olomouce, následně se přesune do Pardubic. V srpnu bude v Plzni, Plasech, Lužné u Rakovníka a Chomutově a poslední zastávkou bude od 28. srpna až do 2. září pražské Masarykovo nádraží.