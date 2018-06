Praha - Svoje výrobky a vynálezy představuje dnes a v neděli na pražském Výstavišti v rámci festivalu Maker Faire na 180 nadšenců a organizací. K atrakcím patří zatím největší existující fotografické panorama Prahy. Další stánky a workshopy jsou z velké části zaměřeny na nové technologie, jako je robotika, umělá inteligence nebo 3D tisk. K vidění jsou ale i tradičnější záliby, například řezbářství nebo klasická stavebnice Merkur.

Největší panoramatickou fotografii české metropole pořídil fotograf Jeffrey Martin ze střechy Staroměstské radnice při jejích opravách. Formát snímku, respektive kompilátu 8000 snímků, je tři metry na 50 metrů. Fotografie je uchycena na konstrukci, která tvoří kruh s průměrem 16 metrů kolem diváka, který si tak může prohlédnout i detaily. S pomocí brýlí pro virtuální realitu je k dispozici i digitální verze snímku.

Jde zatím o největší panorama, které tento fotograf vytvořil. Samotné focení zabralo tři dny, zpracování pak čtyři měsíce. "Byla to velká výzva," uvedl Martin, který už pořídil podobné snímky například v New Yorku, Chicagu, Miláně nebo Lublani. Jak řekl ČTK, plánuje pořídit ještě rozměrnější snímky, musí však počkat na fotoaparát s větším počtem megapixelů, který to zvládne.

Firma Fujitsu, která za projektem stojí, vyjednává s Prahou o možnosti umístění panoramatu do pavilonu, který by k tomu vznikl ve Stromovce. Společnost připravila architektonickou studii, samotnou stavbu by však muselo financovat město.

Vedle panoramatu jsou tento víkend na Výstavišti desítky dalších atrakcí, kuriozit a vynálezů. Při pořádání veletrhu Maker Fair se organizátoři řídili heslem "Ukaž, co jsi vyrobil, a sdílej, co ses při tom naučil". Na veletrh se sjeli kutilové a inovátoři z Česka i ze zahraničí. Jde o jednotlivce, firmy i univerzity a střední školy. Základní vstupné na jeden den vyjde na 200 korun, na oba dny na 300.

Představené technologie a vynálezy odpovídají současným trendům, zaměřují se tak z velké části na informatiku, systémy umělé inteligence, virtuální realitu, robotiku nebo 3D tisk. Předvádí se ale i řezbářské umění, připraven je workshop práce s kůží nebo stánek, kde si návštěvníci mohou stavět z legendární stavebnice Merkur.

Skupina Laborky.cz z gymnázia ve Slaném představila svoje vzduchové dělo. Lidé si mohou také zahrát piškvorky proti mechanickému systému strojového učení, který je založen na barvených korálcích umístěných ve 304 sklenicích. U dalšího stánku si lze prohlédnout hodiny, vyrobené z digitronů, což jsou výbojky plněné neonem. Český sklář Michal Zahradník prezentuje modely motorů vyrobené ze skla.

Maker Faire je globální síť festivalů, kterou vytvořila redakce časopisu Make v San Francisku. Festivaly se každoročně pořádají po celém světě, loni se uskutečnilo 221 akcí ve 45 zemích, navštívilo je zhruba 1,5 milionu lidí. Letos poprvé se Maker Faire koná v Praze, pořádá ho spolek Žádná věda a partnerem je mu České vysoké učení technické nebo Studia nových médií Univerzity Karlovy.