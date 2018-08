Praha - Na filatelistické Světové výstavě Praga 2018 jsou v kongresovém hotelu Clarion k vidění cenný Bombajský dopis nebo telegram z Titaniku. Akce se koná ode dneška do soboty na čtyřech místech v hlavním městě a návštěvníci mohou zhlédnout více než 380 exponátů vystavovatelů z 67 zemí z celého světa.

Čestný dvůr hotelu Clarion obsahuje nejvzácnější a nejslavnější exponáty akce. Mezi nimi jsou legendární známky prvního vydání ostrova Mauritius z roku 1847 s nápisem Post Office, kterých vyšlo jen několik stovek. Konkrétně jde o kompletní sérii červeného a modrého Mauritia a o tzv. Bombajský dopis, na němž se nachází dvě známky červeného Mauritia. Pocházejí ze sbírky českého investora. Následně pak známky vycházely s pozměněným nápisem Post Paid.

"Když se na přelomu 70. a 80. let 19. století zjistilo, že jsou bezpečně pravé, takže se o ně začali zajímat nejslavnější sběratelé světa. Doslova na ně byl hon. To už nebyla ani otázka peněz, ale prestiže. Když se rozšířila informace, že jich zůstalo 500 - a našlo se jich asi deset v té době - tak zejména v Německu, které mělo velké styky s Mauriciem, a ve Francii se i obyčejní sběratelé snažili tuto známku najít. Jednomu se to podařilo," řekl místopředseda organizačního výboru výstavy František Beneš.

Video: Filatelistická Světová výstava Praga 2018

15.08.2018, 14:03, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

"Korunu všemu nasadil budoucí král Jiří V., zapálený filatelista. Jako následník trůnu si koupil v aukci jednu tuto dovezenou známku za astronomickou cenu 1450 liber, což představovalo kolem roku 1905 ve zlatých mincích asi deset kilogramů zlata. Nevědělo se, kdo známku koupil, protože se tak stalo přes aukčního agenta. Vypráví se, že při nějaké recepci ho oslovil dvořan a zeptal se ho, zda veličenstvo ví, že nějaký pošetilec utratil deset kilo zlata za jednu malou známku. Budoucí král odpověděl: 'Vím o tom, ten pošetilec jsem já.' Tím se známka dostala do nejvyšších sběratelských kruhů a bylo otázkou prestiže nejslavnějších sběratelů světa, aby ji měli," dodal Beneš.

Bombajský dopis byl odeslaný roku 1850 z Mauricia do Bombaje. "Je to jediný dopis, na kterém jsou dvě červené známky. Je nejdražší na světě. V roce 1968 byl prodán v aukci v USA za ekvivalent, který tehdy odpovídal 300 kilogramům zlata," uvedl Beneš. K vidění na výstavě je i telegram z Titaniku, který loď vyslala ve chvíli, kdy se potápěla, na loď Carpathia.

Pořadatelé ze Svazu českých filatelistů chtějí výstavou mimo jiné připomenout několik výročí: 100 let od vzniku Československé republiky, konce první světové války, založení Poštovního muzea České pošty a vydání prvních československých známek. Akce se koná pod patronátem Mezinárodní filatelistické federace (FIP) a Evropské federace filatelistických svazů (FEPA).

Soutěžní exponáty jsou kromě Clarionu vystaveny v Poštovním muzeu, nesoutěžní jsou v Muchově muzeu. Součástí je výstavní burza Expo v hotelu Olympik Congress, kterou pořádá společnost Double Impact. Na něm má několik stánků Česká pošta, která je poprvé generálním partnerem výstavy.