Výstavu k založení Československé republiky v roce 1918 se zaměřením na dění uplynulých sta let v regionu připravuje muzeum v České Lípě. Jde o jednu z největších expozicí muzea za několik let. Vernisáž bude 10. května 2018, výstava v ambitu muzea potrvá symbolicky do 17. listopadu. Na snímku z 9. května pracovník muzea připravuje část věnovanou prvnímu komunistickému prezidentovi Klementu Gottwaldovi. ČTK/Petrášek Radek

Česká Lípa - Maketu bunkru zvaného řopík, originální zařízení používané k těžbě uranu, vyskládané kufry symbolizující vystěhování Němců či bustu Klementa Gottwalda s poprsím v nadživotní velikosti. I to bude na výstavě k 100. výročí založení Československa, kterou se zaměřením na dění v regionu připravuje muzeum v České Lípě. Vernisáž bude ve čtvrtek, rozsahem jde o jednu z největších výstav muzea za několik let. Na konci expozice bude replika hospody s portréty státníků uplynulých sta let. Podle kurátora výstavy Tomáše Cidliny by měl tento prostor napomoci zklidnit emoce z výstavy.

"O ten klid v této části usilujeme, výstava je hodně emotivní. Každý má na události 20. století trochu jiný pohled, trochu jinak si je pamatuje a jinak je tím pádem interpretuje," uvedl kurátor. Obecně se podle něj říká, že české dějiny se vždy z části odehrávaly v hospodě, i proto ji symbolicky použili jako zklidňující prostor. "Aby se právě tady mohli lidé na konci výstavy zastavit, třeba si v té naší improvizované hospodě sednout, o těch dějinách si popovídat a poté již v klidu a bez emocí vyjít ven z výstavy," dodal.

Výstava se snaží zachytit měnící se vztah obyvatel Českolipska k československé a české státnosti i dramatické proměny v soužití s Němci. V expozici jsou odkazy na vznik republiky v roce 1918, hospodářskou krizi z počátku 30. let, události z Mnichova 1938, německý zábor pohraničí i odsun původního německého obyvatelstva Českolipska po druhé světové válce. Při následném osidlování pohraničí Čechy velmi silnou pozici v regionu získali komunisté. "Do pohraničí šli tehdy skutečně lidé nemajetní a komunisté byli jedni z těch, kteří nejhlasitěji prosazovali odsun sudetských Němců, aby mohli rozdělit mezi lidi půdu. Takže tady podpora komunistů byla opravdu velká," uvedl Cidlina. Odráží se to podle něj nejen v tom, že ve Cvikově byla v listopadu 1948 jako první v Československu odhalena socha sovětského vůdce Josifa Stalina. "Ale také, že v roce 1987 zde byla odhalena údajně poslední socha Vladimíra Iljiče Lenina ve východním bloku nebo přinejmenším ve střední Evropě," dodal kurátor.

Kromě celostátních událostí druhé poloviny 20. století, jako byl únor 1948, srpen 1968 či listopad 1989, se výstava dotýká i těžby uranu, jež region významně poznamenala. "Uranová těžba byla pro Českolipsko v 70. a 80. letech zásadní. Je třeba si uvědomit, že se v té době zdvojnásobil počet obyvatel České Lípy," uvedl Cidlina. Podobu města tehdy výrazně změnila výstavba panelových sídlišť, což dokládá jeden z obrazů výstavy. Jako exponát slouží i typická kuchyně panelákového bytu z té doby.

Výstava v ambitu muzea potrvá symbolicky do 17. listopadu, její součástí bude doprovodný program. Do republikového hávu se oděje květnová muzejní noc a v létě budou v muzeu promítat filmy na téma československé historie.