Lysá nad Labem (Nymbursko) - Za zvuku mysliveckých fanfár začal dnes dopoledne na výstavišti v Lysé nad Labem na Nymbursku 23. ročník mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě. Účastní se jí několik stovek vystavovatelů ze sedmi především evropských zemí, řekl ČTK ředitel Výstaviště Lysá nad Labem Ondřej Matouš.

Většina vystavujících nabízí své produkty nebo služby. Milovníci přírody a honů si zde vyberou vybavení, které sahá od oblečení až po zbraně. "Největším lákadlem je asi ucelená expozice raritních trofejí, která je ze Slovenska a z České republiky," řekl Matouš. Zakoupit si lidé mohou také lovecké nože, náboje či upomínkové předměty s motivy zvířat. Ve venkovních prostorech jsou vystavena elektrická vozítka, která slouží k převozu lidí a nákladu v terénu.

Na výstavě je k vidění také řada zařízení využívajících moderní technologie, v halách tak lidé naleznou třeba stánky, které se specializují na přístroje s nočním viděním. Jsou tu také nejnovější modely dalekohledů nebo hledí.

"Přišel jsem, protože mě baví rybaření, hodně se to tu zaměřuje ale na myslivce a zvířata, ale i tak se mi tu líbí. Pořídil jsem si i nějaké oblečení, které u vody také použiji, jsou tady totiž někde dobré veletržní slevy," řekl ČTK jeden z návštěvníků, který do Lysé přijel až z Hradce Králové. Velmi ho zaujalo vystoupení sokolníků. "Nevím, jak to s těmi ptáky dělají, já bych se bál je tady jen tak pustit, bál bych se, že se mi už nevrátí," dodal.

V programu výstavy jsou také besedy a přednášky. Mluvit se bude například o zbraňové legislativě a evropské směrnici o zbraních nebo o nepůvodních druzích zvěře. Vedle sokolníků, kteří se s dravci předvedli v hale už dnes dopoledne, na návštěvníky čekají také například ukázky vábení zvěře. V rámci veletrhu se uskuteční soutěž Mladý trubač, která je pod záštitou Lesů ČR, včelařský den nebo den dětí, lesnických škol a vzdělávání.

"Je to jedna z nejvýznamnějších akcí, co do počtu vystavovatelů je to ta největší, v počtu návštěvníků se už blíží k hranici maxima, tedy asi 35.000 návštěvníků," řekl ČTK Matouš. Ve srovnání s loňským rokem očekává výstaviště ještě nárůst počtu návštěvníků. "Investovali jsme více prostředků do reklamy, takže očekáváme více hlavně hobby nadšenců," dodal Matouš.

Výstava na výstavišti v Lysé nad Labem potrvá do neděle 27. května. Každý den je otevřeno od 9:00 do 17:00, vstupné činí 120 korun, důchodci, studenti a děti zaplatí 80 korun.