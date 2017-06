Jihlava - Ministr financí a poslanec Ivan Pilný (ANO) odstoupil z osobních důvodů z čela kandidátky na Vysočině. Nahradí ho zřejmě šéf poslanců hnutí Jaroslav Faltýnek. Krajský předseda ANO na Vysočině poslanec Josef Kott dnes ČTK řekl, že jde o kolektivní rozhodnutí, které respektuje. Způsob vedení volební kampaně to neovlivní,dodal.

Faltýnek jako předseda zemědělského výboru sněmovny má pro Kraj Vysočina podle Kotta velký význam. "Až ho celostátní výbor odsouhlasí, nemám s tím problém. Způsob vedení předvolební kampaně máme připravený a ať bude lídrem kdokoli, bude od nás mít potřebný servis, nic zásadního se pro nás nemění," řekl Kott ČTK.

Známá jména se podle Kotta dosazují na čelná místa kandidátek nejen na Vysočině a nejen v hnutí ANO. Jsou to podle něj vždy osobnosti s přidanou hodnotou, které mohou něco přinést nejen pro daný kraj. "Nechci hodnotit, jestli mi to vyhovuje, nebo ne, je to kolektivní rozhodnutí. Musím respektovat názor většiny," dodal Kott.

První místopředseda a předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek byl původně lídrem hnutí ANO v Olomouckém kraji. Dvojkou na kandidátce byl poslanec a hejtman Ladislav Okleštěk, který teď zřejmě Faltýnka vystřídá v čele.

V předčasných volbách v roce 2013 skončilo na Vysočině hnutí ANO s 15,89 pct hlasů na třetím místě za vítěznou ČSSD s 23,01 pct hlasů. Druhá skončila KSČM s 16,86 pct. V čele kandidátky hnutí ANO tehdy stála první místopředsedkyně hnutí Věra Jourová, současná eurokomisařka.

Ze stran a subjektů zastoupených v parlamentu a těch, jejichž volební preference se dlouhodobě pohybují kolem tří procent a více, už na Vysočině všechny oznámily jména volebních lídrů. V minulých volbách vítězné sociální demokraty povede současný hejtman, nestraník Jiří Běhounek. ODS povede starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Lidovci půjdou do voleb v koalici s hnutím Starostové a nezávislí. Lídrem je lidovecký poslanec Vít Kaňkovský. Komunisté stavějí do čela kandidátky poslance Pavla Kováčika.

TOP 09 si na první místo zvolila podnikatele Josefa Mladého z Velkého Meziříčí. Piráty povede na Vysočině do sněmovních voleb jejich krajský předseda a programátor Jan Pošvář. V čele kandidátky Zelených je učitelka Hana Veronika Konvalinková. Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury postavilo do čela kandidátky jednatele společnosti z Vojnova Městce na Žďársku Radka Kotena.