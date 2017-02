Praha - Ve východní polovině České republiky přetrvávají zhoršené rozptylové podmínky, přičemž na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku od noci na dnešek platí i signál regulace, při kterém musí podniky omezit výrobu. Regulace platí i ve Zlínském kraji. Od dnešního dopoledne smog trápí také Prahu. Z předchozích dnů zůstává v platnosti smogová situace v Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském, Zlínském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Smogovou situaci meteorologové vyhlašují, pokud aspoň na polovině měřicích stanic překročil průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin se neočekává pokles. V případě, že se průměr dostane přes 150 mikrogramů na metr krychlový, přistupují k vyhlášení stavu regulace.

Na severu Moravy nejhorší hodnotu dnes ukazovala stanice Třinec-Kanada, kde bylo naměřeno 215 mikrogramů na metr krychlový. Na Třinecku přitom platí regulace už od pátku.

Až čtyřnásobně jsou překročeny limity prachu také ve Zlínském kraji, a to ve Valašském Meziříčí a ve Zlíně. Jako velmi špatnou meteorologové označují i situaci v Uherském Hradišti, jen mírně lepší je v Otrokovicích a Těšnovicích u Kroměříže. Ve Zlínském kraji je smogová situace letos popáté, což je pro region netypické.

V Olomouckém kraji je nejhorší situace v Prostějově, kde jsou limity překročeny až čtyřnásobně. Až dvojnásobně jsou překročeny i na zbývajících stanicích v kraji, včetně Jeseníku, kde bývá vzduch nejčistší. V Přerově kvůli množství prachu v ovzduší od rána jezdí městská hromadná doprava opět zdarma.

Městská hromadná doprava v Brně zatím při smogové situaci zadarmo nebude. Novinářům to dnes po jednání vedení města s meteorology řekl primátor Petr Vokřál (ANO). Zdůvodnil to tím, že znečištění ovzduší není primárně z aut.

Od pondělí je smogová situace i v hradeckém a Pardubickém kraji, kde podle meteorologů potrvá nejspíš do pátku. V Praze ji meteorologové vyhlásili dnes ráno, současně ale nevyloučili, že by mohla být v brzké době vyhlášena i regulace. Naposledy byla v hlavním městě v polovině ledna a také vedení Prahy tehdy zvažovalo zavedení MHD zdarma, nakonec od toho upustilo. Magistrát může rovněž omezit vjezd aut do centra, o této variantě ale zatím Praha neuvažovala.

Moravskoslezský kraj

Meteorologové v noci vyhlásili na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku kvůli vysokým koncentracím prachu signál regulace. Na Třinecku je v platnosti od pátku. Ve zbytku Moravskoslezského kraje, kde není v platnosti regulace, zůstává smogová situace. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Stav regulace meteorologové vyhlašují v případě, že alespoň na polovině měřicích stanic překročí dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 hodnotu 150 mikrogramů na metr krychlový. A navíc nelze následující den očekávat zlepšení situace. Při regulaci některé průmyslové podniky musí dodržovat regulační opatření včetně omezení výroby.

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší dnes ráno na některých místech až čtyřnásobně překračovaly imisní limit, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. Přes den se navíc situace dále zhoršovala a hodnoty vzrůstaly. Podle aktuálních hodinových koncentrací polétavého prachu byla situace v regionu odpoledne hodnocena jako velmi špatná nebo špatná.

"Rozptylové podmínky budou odpoledne nepříznivé až mírně nepříznivé. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou i nadále pohybovat nad hodnotou stanoveného imisního limitu, místy i výrazněji," uvedli odpoledne meteorologové.

Smog postihuje Moravskoslezský kraj hlavně na podzim a v zimě. Letos se se zhoršenou kvalitou ovzduší s krátkými přestávkami potýká prakticky od začátku roku. Naposledy v pátek kvůli tomu meteorologové vyhlásili v celém regionu smogovou situaci, kterou ještě tentýž den odpoledne rozšířili na Třinecku o regulaci.

Při zhoršených rozptylových podmínkách by lidé neměli venku podnikat aktivity spojené se zvýšenou fyzickou zátěží. Doporučení platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi nebo srdečním onemocněním, pro starší lidi a malé děti. Meteorologové rovněž doporučují, aby lidé co nejvíce omezili cestování auty a přednostně používali veřejnou dopravu.

Jihomoravský kraj

Na celé jižní Moravě trvá smogová situace, meteorologové ji vyhlásili v pondělí dopoledne nejdřív jen pro Brno, večer ji rozšířili na celý kraj. Brněnští radní mají dnes od 12:00 jednat o tom, zda bude městská hromadná doprava v krajském městě v obdobích smogu zdarma.

Na všech měřicích stranicích je překročen limit pro koncentraci polétavého prachu v ovzduší, který činí 50 mikrogramů na metr krychlový. Smogová situace se vyhlašuje, pokud aspoň na polovině stanic překročil výskyt škodlivin dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán jeho pokles.

"Situace je důsledkem dálkového transportu znečištění, které už o víkendu putovalo z Polska a Moravskoslezského kraje na Zlínsko a Olomoucko a postupně se přesouvá stále jižněji," řekl ČTK Robert Skeřil z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Smogová situace je na celé Moravě, ale i v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Téměř na všech jihomoravských měřicích stanicích se aktuálně pohybují hodinové hodnoty polétavého prachu mezi 100 až 140 mikrogramy.

Lidé citliví na prach by se neměli přepínat, sportovat a podobně. Zbytečně ven by také neměli chodit senioři nebo děti z mateřských škol. Lidé by měli omezit větrání jen na nezbytně nutnou dobu.

Smogovou situaci v Brně meteorologové naposledy vyhlásili 20. ledna, ještě ten den ji rozšířili na celý Jihomoravský kraj. Odvolali ji o dva dny později.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji trvá kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám smogová situace. V Hradci Králové a v Trutnově hodnoty polétavého prachu (PM10) dnes ráno více než dvojnásobně překračovaly povolený čtyřiadvacetihodinový imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Smogová situace v kraji trvá od pondělí.

Na měřicí stanici v Hradci Králové u Brněnské třídy dnes ráno dosáhly čtyřiadvacetihodinové hodnoty polétavého prachu 124,5 mikrogramu na metr krychlový. Měřicí stanice v pětatřicetitisícovém Trutnově hlásila 106,3 mikrogramu na metr krychlový. Hodinové koncentrace se v Hradci Králové pohybovaly na 115 mikrogramech a v Trutnově na 124 mikrogramech na metr krychlový.

Dnes by měly být rozptylové podmínky mírně nepříznivé až nepříznivé. Přes den by mělo být jasno, teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů Celsia.

Při zvýšených koncentracích prachu v ovzduší meteorologové doporučují zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Smogová situace v kraji platí letos již potřetí. Předtím byla vyhlášena ve dnech 2.a 3. února a mezi 19. a 24. lednem.

Olomoucký kraj

V Prostějově i Olomouci dnes denní koncentrace polétavého prachu překračují limit 50 mikrogramů na metr krychlový trojnásobně. Aktuální hodinové hodnoty jsou nejvyšší v Prostějově, kde jsou limity překročeny až čtyřnásobně a meteorologové zde situaci označují za velmi špatnou. Průměrné denní limity jsou však dvojnásobně překročeny i na zbývajících stanicích v Olomouckém kraji, a to včetně Jeseníku, kde bývá vzduch nejčistší. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V Přerově opět jezdí MHD zdarma.

"Smogová situace v Olomouckém kraji trvá. Zatím je výhled nepříznivý na dnešek a středu, od čtvrtka by se rozptylové podmínky mohly zlepšovat, ale výraznější změnu lze zřejmě očekávat až od pátku," řekl dnes ČTK Roman Volný z ostravského pracoviště ČHMÚ.

Čtyřiadvacetihodinové průměrné koncentrace jsou nyní nejvyšší v Olomouci, kde meteorologové naměřili 154 mikrogramů na metr krychlový, a v Prostějově s 151 mikrogramy. V Přerově denní hodnoty dosahují 131 mikrogramů, dvojnásobně jsou limity překročeny v Bělotíně na Přerovsku i v Jeseníku.

Aktuální hodnoty jsou dnes ráno nejvyšší v Prostějově - 198 mikrogramů. Tendence je zde kolísavá, nejvyšší hodnota - 200 mikrogramů - zde byla naměřena v pondělí vpodvečer, nad ránem ale koncentrace prachu klesla až na 115 mikrogramů, poté se opět zvýšila. Zhruba trojnásobně jsou nyní hodnoty překročeny v Olomouci. Podstatně lépe jsou na tom obyvatelé Jeseníku, kde začaly hodnoty od pondělního večera rapidně klesat, aktuálně je tam v ovzduší pouze jeden mikrogram plétavého prachu na metr krychlový.

V Přerově kvůli množství prachu v ovzduší dnes od 09:00 začala opět jezdit MHD zdarma. Radnice o tom informovala své obyvatele prostřednictvím textových zpráv. "Výrazná změna se v nejbližších hodinách nepředpokládá. Přeprava městskou autobusovou dopravou je od dnešních 9:00 hodin až do odvolání bezplatná," píše se také na webu radnice. Zdarma jezdily autobusy po městě kvůli zhoršenému ovzduší také na konci ledna. Město podle smlouvy doplatí za každý den jízdy zdarma dopravci částku 10.000 korun, řekla ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Smogová situace byla vyhlášena v kraji minulý týden v pátek. Vyhlašována je v případě, pokud alespoň na polovině meteorologických stanic překročí průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin se neočekává pokles.

Pardubický kraj

Smogová situace v Pardubickém kraji podle meteorologů potrvá nejspíš do pátku. Kvůli špatným rozptylovým podmínkách a vysoké koncentraci prachu v ovzduší ji vyhlásili v pondělí. ČTK to dnes řekl hradecký meteorolog Imrich Drapák.

"Očekává se, že rozptylové podmínky mírně nepříznivé až nepříznivé budou pokračovat. Zatím to vypadá, že až do pátku," uvedl Drapák. Vyhlášení regulace nepředpokládá.

Smogovou situaci vyhlašují meteorologové, když na alespoň polovině měřicích stanic překročí 12hodinový klouzavý průměr koncentrací polétavého prachu v ovzduší hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový. Regulace se vyhlašuje, pokud průměr překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a na dalších 24 hodin se nečeká pokles. Při regulaci musejí některé podniky s prašnými provozy omezit výrobu.

Pobytu venku by měli omezit hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, malé děti a starší lidé. Platí také výzva pro motoristy, aby nejezdili autem a raději využili veřejnou dopravu.

Smogová situace byla v Pardubickém kraji už 19. ledna, o den později se změnila na stupeň regulace. Výstrahy meteorologové odvolali 3. února.

Praha

Meteorologové vyhlásili v Praze kvůli vysokým koncentracím prachu v ovzduší smogovou situaci. Současně nevyloučili to, že by v blízké době mohl být vyhlášen i signál regulace, kdy musejí například podniky omezit výrobu. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav. Smog trápí i další kraje v Česku, zejména na východě.

Smogová situace bývá vyhlašována, pokud aspoň na polovině měřicích stanic překročil výskyt škodlivin dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán jeho pokles. V hlavním městě byla tato situace naposledy na počátku února. Pražský magistrát tehdy vyzval řidiče, aby omezili jízdy autem. Zvláštní opatření Praha nechystala. Při smogové regulaci v polovině ledna vedení města zvažovalo zavedení MHD zdarma, nakonec od toho upustilo. Magistrát může také omezit vjezd aut do centra, o této variantě ale zatím Praha neuvažovala.

Meteorologové při smogu doporučují zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Podle doporučení meteorologů by lidé také měli omezit jízdu auty a přednostně by měli využívat městskou hromadnou dopravu.

Zlínský kraj

Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku dnes denní koncentrace polétavého prachu překračuje povolený limit 50 mikrogramů na metr krychlový čtyřnásobně. Aktuální hodinové hodnoty jsou kromě Valašského Meziříčí čtyřnásobně překročeny i ve Zlíně. Za velmi špatnou meteorologové označují i situaci v Uherském Hradišti, kde hodinové koncentraci prachu do čtyřnásobku limitu moc neschází. Zhruba trojnásobně jsou denní limity překročeny i v Otrokovicích a Těšnovicích u Kroměříže.

Ve Zlínském kraji trvá smogová situace, která byla vyhlášena v pátek. Letos se tak stalo již popáté, což je pro region netypické.

K dnešním 8:00 dosahovala denní koncentrace polétavého prachu ve Valašském Meziříčí 207,7 mikrogramu na metr krychlový, ve Zlíně 176,4 mikrogramu a v Uherském Hradišti 168,8 mikrogramu na metr krychlový. O něco lepší je situace v Otrokovicích, kde ke stejnému času naměřili 148 mikrogramů, a v Těšnovicích s hodnotou 131,1 mikrogramu na metr krychlový. Aktuální hodinové koncentrace polétavého prachu dosahují ve Zlíně 209, ve Valašském Meziříčí 205 a v Uherském Hradišti 187,9 mikrogramu na metr krychlový.

Smogová situace je vyhlašována, pokud alespoň na polovině meteorologických stanic překročí průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin se neočekává pokles. V pondělí večer k ní meteorologové přidali regulaci, která se vyhlašuje, pokud dvanáctihodinový průměr koncentrací překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a na dalších 24 hodin se nečeká pokles. Při regulaci musejí některé podniky s prašnými provozy omezit výrobu. Ve Zlínském kraji však kromě tepláren velký průmyslový znečišťovatel ovzduší není.

Smogová situace je dána mohutnou teplotní inverzí, která brání rozptylu všech částic, nejen škodlivých. Meteorologové doporučují omezit pobyt venku a zdržet se fyzické námahy. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, se srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.