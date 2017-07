Velehrad (Uherskohradišťsko) - Moravské poutní místo Velehrad na Uherskohradišťsku hostí ode dneška Dny lidí dobré vůle, které jsou jednou z největších církevních událostí v zemi. Každý rok se jich účastní desetitisíce poutníků. Akce, která připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, potrvá do středy, kdy vyvrcholí národní poutí a bohoslužbou.

Letošní 18. ročník slibuje řadu osvědčených i nových charitativních, kulturních, společenských a sportovních akcí, ale také obvyklá omezení v dopravě. Program zahájí v 08:00 hodin výstava pravoslavných ikon bulharské malířky a restaurátorky Stefky Nikolové v kapli Cyrilka. V 09:00 začne v Hotelu Skanzen speciální seminář věnovaný proměnám rodiny jako instituce, na který by měl dorazit i filozof Jan Sokol. Od 13:00 hodin se pak zájemci mohou ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje pustit do ručního přepisování bible, díky kterému už řadu let vzniká Velehradský rukopis.

Odpoledne začne tradiční mezinárodní setkání vozíčkářů.

Ve Stojanově gymnáziu je přichystána prezentace papežských misijních děl, výstava o Haiti nebo vernisáž vítězných děl fotografické soutěže Velehrad 2016. Na fotbalovém hřišti bude zahájena soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky.

Dnešní program vyvrcholí Večerem lidí dobré vůle. Na charitativním koncertu na podiu před bazilikou vystoupí od 19:30 hodin například Jiří Pavlica s Hradišťanem, Marie Rottrová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, kapela Slza či Jaroslav Wykrent. V průběhu vystoupení mohou lidé prostřednictvím dárcovských SMS finančně přispívat na dva charitativní projekty - Salesiánský klub mládeže v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku a Nadační fond Adiuvare.