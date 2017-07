Praha - Do národní sbírky na Svatovítské varhany mohou případní zájemci nově přispívat i prostřednictvím dárcovské SMS. Varhany si vyžádají investici 80 milionů korun a měly by se poprvé rozeznít v říjnu 2019. Měly by ve 21. století symbolicky dokončit dostavbu pražské katedrály. Organizátoři k dnešnímu dni shromáždili téměř 30 milionů korun, přispělo také přes 160 českých a moravských obcí, uvádí web Nadačního fondu Svatovítské varhany.

V dubnu představil výrobce nového nástroje. Je jím španělská firma Gerharda Grenzinga. Zhotovila už 138 nových varhan, uskutečnila přes 90 rekonstrukcí či restaurování historických nástrojů. Nástroj pro Prahu bude inspirován francouzskými vlivy a umožní kromě klasické hudby hrát také současné varhanní skladby.

Vznikne symfonický nástroj o 97 rejstřících, který bude odpovídat svou reprezentativností prostoru katedrály. Nejmenší píšťala bude měřit sedm milimetrů, nejdelší přesáhne délku sedmi metrů, celkem jich bude 5000. Samotné varhany budou stát 69,1 milionu korun - za ně budou postaveny a umístěny v chrámu. Další náklady tvoří statické zajištění kůru či elektroinstalace.

Nedávno provedli specialisté firmy Grenzing v katedrále vstupní akustické zkoušky s prvními zkušebními píšťalami. Na základě testů budou vyrobeny další píšťaly různých typů a konstrukcí, se kterými se budou v července provedou další testy ze západního kůru katedrály. Cílem testů je co nejlépe poznat zvukové vlastnosti katedrály a přizpůsobit jí nový nástroj.

Ti, kdo chtějí na varhany přispět, tak mohou učinit na účet fondu 2109930876/2700 nebo tak, že na telefonní číslo 87 777 zašlou SMS zprávu ve znění: DMS MOJEVARHANY 30, DMS MOJEVARHANY 60 nebo DMS MOJEVARHANY 90. Výše příspěvku na varhany tak je 30, 60 nebo 90 korun.

Na pátek 27. října ve spolupráci s Akademií klasické hudby připravují organizátoři benefiční koncert pro varhany, na němž v katedrále sv. Víta vystoupí mimo jiné Lucie Bílá a Karel Gott.