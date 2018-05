Valtice (Břeclavsko) - Na zámku ve Valticích začala výstava, na níž návštěvníci uvidí kostýmy, v nichž hrály postavy ve filmu Marie Terezie. Film divákům ukázal osudy habsburské panovnice, která žila v 18. století. Hlavním designérem výstavy je Ján Kocman, který všechny kostýmy i šperky pro film navrhl, uvedl kastelán zámku Richard Svoboda.

"Zámek byl jedním z hlavních natáčecích míst filmové minisérie, která se dostala do vysílání v Česku na přelomu let 2017 a 2018. Stejně tak se objevila na Slovensku, Rakousku a v Maďarsku," uvedl Svoboda. Film vznikal v koprodukci s filmaři právě z těchto zemí, které tehdy patřily Habsburkům a byly součástí jejich monarchie až do roku 1918. Na zámku strávil filmový štáb 16 dní. "Již nyní vzbuzuje výstava velký zájem a bude jistě zpestřením letošní sezony," řekl Svoboda.

Kromě kostýmů, které odrážejí barokní kulturu té doby, jsou k vidění i fotografie z filmu. Františka Štěpána Lotrinského, manžela panovnice, ztvárnil Vojtěch Kotek. Marii Terezii zahrála rakouská herečka Marie-Luise Stockingerová.

Až do září je možné výstavu zhlédnout denně od 10:00 do 18:00, poté do 2. prosince ve stejný čas pouze o víkendu. Vstupné stojí 60 korun, za 210 korun lze koupit vstupenku společnou na hlavní prohlídkový okruh zámku. Vernisáž se uskuteční v pátek v 16:00.