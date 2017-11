Praha - Olympijská sezona skokanů na lyžích začne loučením. V polské Wisle se naposledy v reprezentaci představí bývalý vítěz Světového poháru Jakub Janda, který pak v pondělí usedne do poslaneckých lavic. Jedničkou české reprezentace a největší nadějí pro Pchjongčchang je Roman Koudelka.

Obhajovat triumf ve Světovém poháru z minulého ročníku bude Rakušan Stefan Kraft. K jeho největším sokům budou patřit jeho krajané, Poláci v čele s vítězem letní Grand Prix Davidem Kubackim, Norové, Němci a Slovinci.

České fanoušky přitáhne na úvod zimy k obrazovkám konec kariéry Jandy. Král Turné čtyř můstků se určitě představí v páteční kvalifikaci, v které se rozhodne o jeho případném startu v nedělním klání, a skákat bude i v sobotní soutěži družstev.

"Člověk jde životem a cíle se vyvíjejí. Teď se z jedné etapy posunuju do druhé a jsem na jiné vlně. Vydávám se jinačím směrem než sportovní kariérou," řekl vítěz šesti závodů Světového poháru ČTK poté, co byl zvolen do Parlamentu.

S Jandou se na prvním podniku Světového poháru představí Koudelka, Jakub Hlava a Vojtěch Štursa. "Cílem je olympiáda, k ní směřuje příprava. Jedničkou je 'Koudy', který je výborně připravený," řekl šéftrenér Jakub Jiroutek.

Po odchodu Jandy už ze "starší" generace zůstane v reprezentaci jen Hlava. Postupně se budou více dostávat do hry mladíci Štursa, Tomáš Vančura a juniorský mistr světa na středním můstku Viktor Polášek. "Kluci budou mít mnohem těžší sezonu, protože už se neschovají za Jandu a (Jana) Maturu. Nevyjedou na svěťák jen občas, ale už to bude stát i na jejich na výkonech," konstatoval Jiroutek.

Kraft se pokusí obhájit zisk velkého křišťálového globu, což se povedlo naposledy Finovi Jannemu Ahonenovi, který vyhrál v letech 2004 a 2005. "Všechno si sedlo. Jsem spokojený, příprava byla optimální a skoky se postupně stabilizovaly. Jsem dobře naladěný," řekl krátce před startem sezony čtyřiadvacetiletý Kraft rakouské agentuře APA.

Hlavním vrcholem zimy jsou olympijské hry, ale pro skokany je tradiční výzvou Turné čtyř můstků a v lednu se koná mistrovství světa v letech v Oberstdorfu.

Na úvod sezony budou kvůli zranění mimo jiné chybět rekordman v počtu výher v závodech SP Rakušan Gregor Schlierenzauer a Nor Kenneth Gangnes, dokonce o celou sezonu přijde Němec Severin Freund.

Program Světového poháru ve skoku na lyžích 2017/18:

18.- 19. listopadu: Wisla (Pol.) - družstva, jednotlivci, 25.- 26. listopadu: Ruka (Fin.) - družstva, jednotlivci, 2.- 3. prosince: Nižnij Tagil (Rus.) - 2x jednotlivci, 9.- 10. prosince: Titisee-Neustadt (Něm.) - družstva, jednotlivci, 16.- 17. prosince: Engelberg (Švýc.) - 2x jednotlivci.

Turné čtyř můstků, 30. prosince: Oberstdorf (Něm.), 1. ledna: Garmisch-Partenkirchen (Něm.), 4. ledna: Innsbruck (Rak.), 6. ledna: Bischofshofen (Rak.).

13.- 14. ledna Tauplitz (Rak.) - 2x jednotlivci, 27- 28. ledna: Zakopané (Pol.) - družstva, jednotlivci, 3.- 4. února: Willingen (Něm.) - 2x jednotlivci, 3.- 4. března: Lahti (Fin.) - družstva, jednotlivci, 10.- 11. března: Oslo (Nor.) - družstva, jednotlivci, 13. března: Lillehammer (Nor.) - jednotlivci, 15. března: Trondheim (Nor.) - jednotlivci, 17. března: Vikersund (Nor.) - lety družstva a jednotlivci, 23.- 25. března: Planica (Slovin.) - lety 2x jednotlivci, družstva.

Mistrovství světa v letech:

19.- 21. ledna:, Oberstdorf (Něm.)- jednotlivci, družstva.