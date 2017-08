New York - Tenistka Petra Kvitová postoupila už do třetího kola grandslamového US Open. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu zdolala ve druhém kole v New Yorku Francouzku Alizé Cornetovou suverénně 6:1 a 6:2. Ještě v prvním kole uspěla světová deblová jednička Lucie Šafářová, která porazila šestadvacátou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska 6:7, 6:1 a 6:4. Již ve druhém kole nečakaně skončil Němec Alexander Zverev.

Kristýna Plíšková vypadla druhém kole s turnajovou jednatřicítkou Magdalénou Rybárikovou po prohře dvakrát 6:7. Slovenka tak letos na grandslamech porazila obě sestry. Karolínu Plíškovou zdolala nečekaně ve 2. kole Wimbledonu.

Kvitové stačila na výhru nad Cornetovou hodina. Nastřílela dvaadvacet vítězných míčů a svým agresivním stylem výměnám vládla. Zkomplikovala si jen koncovku. Za stavu 5:1 udělala při prvním mečbolu dvojchybu a pak si podání poprvé v utkání prohrála. Vzápětí ale čistou hrou při servisu soupeřky duel dohrála.

Rovněž levou rukou hrající Šafářová mohla získat i první sadu, ale za stavu 6:5 si neudržela servis a zkrácenou hru ztratila poměrem 5:7. Ve druhém setu Šafářová dominovala a i ve třetím rychle vedla 5:2, ale ještě jednou si ztratila servis. V desáté hře odvrátila další brejkbol a svým čtvrtým esem v utkání zápas ukončila.

Do druhého kola US Open postoupila Šafářová stejně jako loni a v dalším utkání se střetne s Japonkou Nao Hibinovou.

Alexander Zverev vypadl na US Open již ve druhém kole Čtvrtý nasazený Zverev prohrál se svým vrstevníkem Chorvatem Bornou Čoričem, přemožitelem Jiřího Veselého z prvního kola, po setech 6:3, 5:7. 6:7 a 6:7. Dvacetiletý Zverev letos vyhrál pět turnajů a naposledy v Montrealu porazil ve finále i Švýcara Rogera Federera. Na grandslamech se mu ale nedaří. Na US Open vypadl ve 2. kole jako loni a jeho maximem je letošní osmifinále ve Wimbledonu. S Čoričem, vítězem juniorky na US Open z roku 2013, prohrál Zverev i druhý vzájemný zápas na okruhu ATP. Ve Fliushing Meadows dal Němec sice 22 es, ale udělal 58 nevynucených chyb a využil jen jeden z jedenácti brejkbolů.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Čorič (Chorv.) - A. Zverev (4-Něm.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4), Isner (10-USA) - Čong Hjon (Korea) 6:3, 6:4, 7:5,, Pouille (16-Fr.) - Donaldson (USA) 7:5, 6:4, 4:6, 3:6, 6:4, Querrey (17-USA) - Sela (Izr.) 6:4, 6:1, 6:4.





Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Šafářová (ČR) - Kontaveitová (26-Est.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

2. kolo:

Kvitová (13-ČR) - Cornetová (Fr.) 6:1, 6:2, Rybáriková (31-SR) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Šarapovová (Rus.) - Babosová (Maď.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, Keninová - Vickeryová (obě USA) 6:3, 4:6, 7:6 (7:0).