Praha - Vládní expertní skupina začala na Úřadu vlády jednat v o možných úpravách fungování tzv. sdílené ekonomiky. Problematiku sdílení služeb prostřednictvím mobilních aplikací v nedávné době zviditelnily protesty pražských taxikářů, kteří blokádami letiště a magistrátu poukazovali na nerovné podmínky podnikání v přepravě osob. Vládní zmocněnec pro digitální agendu Ondřej Malý před jednáním novinářům řekl, že je zřejmé, že regulace v oblasti sdílené ekonomiky je nutná. Ministerstvo dopravy přišlo s návrhem, aby v budoucnu bylo možné používat místo taxametru mobilní aplikaci.

Malý při příchodu do Strakovy akademie řekl, že si jde především poslechnout názory partnerů z ministerstev a zástupců Prahy a Brna, kteří také dostali pozvání. "Pevně doufám, že se domluvíme na smysluplném řešení, které budeme ideálně moci představit politické reprezentaci," uvedl. Připustil, že k řešení dnes skupina dospět nemusí, přál by si ale alespoň nějaký smysluplný průlom. "Protože je úplně jasné, že tu problematiku je potřeba řešit," konstatoval Malý.

V oblasti taxislužby ministerstvo dopravy zvažuje, zda nepostavit na roveň data o přepravě získaná prostřednictvím mobilních aplikací a klasických taxametrů za předpokladu, že bude mít stát možnost tato data kontrolovat. "Je to předmětem jednání především s ministerstvem průmyslu a obchodu," řekl novinářům náměstek ministra dopravy Ladislav Němec.

Němec si nemyslí, že by měla vzniknout oficiální aplikace, každý provozovatel by měl vlastní. "Zákazník by si musel objednávat službu jen prostřednictvím aplikace, nemohl by zastavit vozidlo běžně na ulici," dodal. Ministerstvo také navrhuje umožnit, aby místo označení taxi na střeše mohlo být auto pro přepravu označeno pouze nálepkou jako v některých evropských zemích.

Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD) novinářům řekl, že společnost Uber podle něj nenaplňuje všechny požadavky zákona. "Na druhou stranu chápu, že veřejnost požaduje, aby služby byly jednoduché, kontrolovatelné přes mobilní aplikace. Proto se snažíme najít kompromis," uvedl. Vyslovil se pro zrušení taxametrů a jejich nahrazení virtuálními.

Kromě taxikářů, kteří se nejčastěji vymezují právě proti americké společnosti Uber, vyvolává spory využívání aplikace Airbnb pro krátkodobý pronájem bytů a nemovitostí turistům. Neregulované využívání podobných aplikací vede podle kritiků k růstu cen nájemního bydlení a představuje nekalou konkurenci ubytovacích zařízení.

Návrh na regulaci sdíleného bydlení nedávno představila Hospodářská komora. Ubytovatelé by podle komory měli mít živnostenské oprávnění, pokud nemovitost pronajímají dlouhodobě. Navrhuje i povinnost vést evidenční knihu hostů, ze které by vyplývalo řádné odvádění místních a lázeňských poplatků a hlášení ubytovaných osob na policii, jakou mají i klasické hotely nebo penziony.

Problematiku sdílené ekonomiky kromě české vlády řeší Evropská komise. Výsledek jejího rozhodování se podle ministerstva dopravy očekává v listopadu.