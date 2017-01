Liberec - O tom, že fyzika může být velká zábava, se dnes na Technické univerzitě v Liberci přesvědčily desítky malých školáků z celého města. Studentky z pedagogické fakulty a gymnazisté z Podještědského gymnázia pro ně připravili tradiční Fyzikální jarmark plný neobvyklých pokusů. Děti nadšeně roztáčely kolotoč za pomoci elektrostatické elektřiny, učily se, jaký vliv mohou mít různé povrchy na rychlost autíčka, nebo jak se může obyčejná baterie s pomocí magnetu proměnit ve vláček, který sám projede tunelem ze svinutého měděného drátu.

"Je to projekt zaměřený na malé děti, u kterých chceme vzbudit zájem o přírodní a technické obory. Čím dříve, tím lépe," řekla dnes ČTK mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková. Fyzikální jarmark není jediným podobným projektem liberecké univerzity, který je zaměřený na děti. "Máme dětskou univerzitu, máme týdny vědy a techniky pro děti," uvedla Kočárková. Je podle ní společenská potřeba vzbudit u mladých lidí zájem o tyto obory. "Výrobní podniky neustále bombardují technické univerzity, aby produkovaly více absolventů. My ale nemůžeme produkovat více absolventů, když máme stále méně uchazečů o technické obory," dodala.

Učitelka matematiky a fyziky Vladimíra Erhartová, která patří k zakladatelům Fyzikálního jarmarku, je přesvědčena o tom, že je třeba s dětmi už od malička dělat takové praktické aktivity. "Aby zjistily co nejdříve, že fyzika může být zábavná, a potom měly dostatek energie na to překonat i tu část, která je o práci a studiu. Fyzika je experimentální věda, takže bychom ji měli zakládat na experimentu. Je pravda, že pro učitele připravit hodinu plnou zajímavých experimentů je velice časově náročné a je to náročné i finančně. Zatím se s tím v tom systému příliš nepočítá," řekla ČTK Erhartová, která učí na Podještědském gymnáziu a externě také na pedagogické fakultě.

Budoucí učitelka na prvním stupni základní školy Tereza Hlaváčková dnes s dětmi roztáčela za pomoci elektrostatického náboje kolotoče postavené z plastových slámek. Absolvovala pedagogické lyceum, kde měla fyziku jen v prvním ročníku. "Můj vztah k fyzice nebyl moc kladný a změnil se až tady na vysoké škole. To, co děláme na hodinách, využijeme i na prvním stupni, protože děláme samé pokusy, je to zábavná fyzika, která bude bavit i děti, a my budeme vědět, co s nimi dělat," řekla. Je přesvědčena o tom, že kdyby se takhle učila jako dítě fyziku, měla by k ní určitě jiný vztah. "Je víc takových předmětů, které mají děti zprotivené tím, jak se učí memorováním a učením se nazpaměť. Kdyby se jim to podávalo nějakou hravější formou, měly by k tomu lepší vztah," dodala budoucí učitelka.