Brno - Na trhu bude letos 2,2 milionu lahví svatomartinských vín. Oproti posledním dvěma rokům to znamená mírný pokles. Souvisí to i s letošním ročníkem, který byl poznamenán jarními mrazy, negativní vliv mělo také sucho. Nad hranicí dvou milionů lahví se produkce svatomartinských vín pohybuje od roku 2011. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Vinařský fond.

Podle šéfa Vinařského fondu Jaroslava Machovce pokles produkce není žádné drama. "Teď to bude oscilovat neustále kolem hranice dvou milionů lahví. Saturace trhu ještě není vyčerpaná, rezervy tam jsou," uvedl Machovec.

Hodnocením svatomartinských vín letos prošlo o čtyři vzorky více než loni. Do obou kol hodnocení vinařské firmy přihlásily celkem 431 vzorků mladých vín, z nichž uspělo 379. Celková úspěšnost hodnocených vín byla letos nadprůměrná, když možnost užívat známku Svatomartinské získalo 88 procent hodnocených vín.

Na trhu budou mít převahu svatomartinská vína z Moravy, kterých bude 372. Českých svatomartinských vín ochutnají lidé jen sedm. Co se jakostního zařazení týče, tradičně nejvíce je moravských zemských vín, kterých je 352, jakostních vín odrůdových bude 11, kabinetních vín devět a kolekci doplní jeden pozdní sběr.

Velké Bílovice a Čejkovice patří každý rok mezi vinařské obce, odkud pochází nejvíce svatomartinských vín. O jediné víno více letos mají Velké Bílovice - celkem 41, Čejkovice nabídnou 40 vín a třetí Velké Pavlovice 23 svatomartinských.

"Samotná výroba není jednoduchá, aby známku Svatomartinské získal každý vinař. Počet vinařských firem osciluje v posledních letech mezi 100 a 115 vinařskými firmami," uvedl hlavní someliér Národního vinařského centra Marek Babisz.

O většinu z celkového počtu lahví svatomartinských vín se podělí velké vinařské firmy a skupiny. Například skupina VINIFERA uvedla, že letos naplní asi 450.000 lahví. Vinium z Velkých Pavlovic letos vyrobilo 170.000 lahví svatomartinského. Firma mírně zdražovala vzhledem k vyšší výkupní ceně hroznů. "Letošní svatomartinské víno je opravdu skvělé. Plné, ovocité, krásně aromatické. Co se týká odrůdové skladby, ta je již několik let stejná. Müller Thurgau, Zweigeltrebe klaret, Svatovavřinecké rosé, Zweigeltrebe rosé, Modrý Portugal a Svatovavřinecké," uvedla obchodní ředitelka Vinia Ladislava Antálková.

Mladá vína pod různými názvy vyrábějí také jiné firmy. Nejde ale o masovou produkci, ale spíše doplňkovou. Svatomartinská vína budou v obchodech a na koštech od 11. listopadu. Hlavní košt se chystá v Brně na náměstí Svobody.

Počty svatomartinských vín:

Rok Počet lahví svatomartinských vín 2005 125.000 2006 350.000 2007 525.000 2008 700.000 2009 1,100.000 2010 1,600.000 2011 2,000.000 2012 2,200.000 2013 2,020.000 2014 2,000.000 2015 2,300.000 2016 2,340.000 2017 2,200.000

Zdroj: Vinařský fond