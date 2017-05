Praha - Výletníky na trati Posázavského pacifiku začne od soboty vozit legendární lokomotiva řady 749 přezdívaná Bardotka nebo také Zamračená. Tyto lokomotivy už v osobní dopravě pravidelně nejezdí, nasazovány jsou jen výjimečně. V Posázaví se podařilo vrátit unikátní lokomotivu do pravidelného víkendového provozu, uvedly České dráhy a Středočeský kraj v tiskové zprávě.

"Lokomotiva bude na trati nepřehlédnutelná i nepřeslechnutelná, je to unikátní stroj, za kterým se do Česka sjíždí železniční nadšenci i ze světa," uvedl člen představenstva Českých drah Miroslav Kupec. "Pokud nedojde k nějaké zásadnější technické závadě, kterou vzhledem ke stáří lokomotiv nemůžeme dopředu vyloučit, budeme se snažit, aby jezdila podle jízdního řádu vždy pravidelně každý víkend," dodal.

Bardotka bude jezdit v čele osobních vlaků v sobotu, neděli a o svátcích z Prahy přes Vrané nad Vltavou, Davli a Týnec nad Sázavou do Čerčan. Z pražského hlavního nádraží bude odjíždět v 9:22, do Čerčan přijede v 11:06. Na zpáteční cestu se vydá v 15:36, do Prahy přijede v 17:35. Při příležitosti první jízdy bude čekat na zájemce v Čerčanech důkladná prohlídka vlaku s odborným výkladem pracovníků pražského depa, kteří odstavenou lokomotivu dali dohromady a vrátili do provozu.

Lokomotivy vyráběla pražská ČKD v letech 1964 až 1971. Zamračená se jim říkalo podle přísného výrazu čela, pojmenování Bardotka vycházelo z tvaru pod okny strojvedoucího, který připomíná ženské poprsí. V době, kdy tuto přezdívku lokomotiva získala, byla sexsymbolem francouzská herečka Brigitte Bardotová. Lokomotiva, která bude vozit cestující Posázavského pacifiku, byla vyrobena v roce 1968. Většinu provozního života strávila v depu v Jihlavě, v letech 1997 až 2010 patřila do krnovského depa a od roku 2010 byla deponována v Praze. Podle dostupných informací se těchto lokomotiv vyrobilo celkem 230 a byly dodávány do dep napříč celým Československem.

České dráhy provozují už jen poslední čtyři lokomotivy řady 749, z toho tři jsou v pražském depu a jedna v depu Olomouc, v provozní jednotce Šumperk. Další dvě lokomotivy jsou zachovány v Depu historických vozidel ČD. Dceřiná společnost ČD Cargo provozuje na jihu Čech v nákladní dopravě ještě pět lokomotiv tohoto typu. Několik exemplářů mají ve svých depech i někteří soukromí dopravci v Česku.