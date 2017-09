Praha - Čtyři měsíce s mimotělním mechanickým srdcem strávilo ve Fakultní nemocnici v Motole dítě, které čekalo na transplantaci srdce. Lékaři museli zvolit toto náročné řešení, protože malému pacientovi selhávalo vlastní srdce a problém se už nedal zvládnout pomocí léků. Unikátní předtransplantační péče i transplantace se zdařily a dítě je už v domácí péči. Uvedla to nemocnice v dnešní tiskové zprávě.

Batole ve věku 19 měsíců trpělo chronickým srdečním selháváním a transplantace srdce byla nutná. Stav už nebylo možné řešit léky. "Mimotělní pumpa dítěti umožnila přenést se přes období, než pro něj byl nalezen vhodný dárce srdce," uvedla mluvčí nemocnice Ludmila Šimáčková.

Lékaři z Dětského kardiocentra 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole použili mimotělní mechanickou srdeční podporu Berlin Heart EXCOR®. Podle nemocnice je to nyní jediná léčebná možnost, kterou lze použít u malých dětí s těžkým srdečním selháním ohrožujícím bezprostředně život. Na rozdíl od dospělých pacientů není u dětí možné umístit systémy na podporu srdeční činnosti přímo do těla.

"Přístroj vypadá jako pumpa, která je umístěna mimo hrudník pacienta. Funguje tak, že krev je z těla do pumpy a zpět vedena hadicemi napojenými na komory a velké tepny," vysvětlil Roman Gebauer, primář kardiochirurgického oddělení Dětského kardiocentra. Krev je nasávána do membránou přepažené komůrky a následně vytlačována do krevního oběhu dítěte. Činnost čerpadla zajišťuje řídící jednotka, ke které musí být pacient trvale připojen.

Operace, při níž lékaři dítě na tento systém napojili, trvala týmu hlavního operatéra Tomáše Matějky téměř pět hodin. Náročná byla i pooperační péče, kdy zdravotníci museli hlídat zejména srážlivost krve. Po čtyřech měsících se podařilo nalézt vhodného dárce a provést u malého pacienta transplantaci srdce. Po ní bylo batole propuštěno do domácí péče v dobrém stavu.

V posledních třech letech na Dětském kardiocentru transplantovali srdce deseti pacientům, z toho u tří tomu předcházela dlouhodobá mechanická srdeční podpora. Tuto metodu lékaři volí při závažném a léky nezvládnutelném chronickém selhávání srdce, ať už vrozeném nebo například po zánětu srdečního svalu. Podpora srdce touto metodou normalizuje krevní oběh, a tím zlepšuje zdravotní stav. Podle přednosty kardiocentra Jana Janouška zahraniční studie ukazují, že u šesti procent dětí je dokonce možné tuto podporu ukončit, protože se srdce zotaví.