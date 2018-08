Vimperk (Prachaticko) - Na Teplé Vltavě platí ode dneška v úseku Soumarský Most - Pěkná zákaz splouvání. Důvodem jsou přetrvávající sucha, kvůli kterým hladina řeky klesla pod přípustný limit. Lodě smějí na řeku v případě, že výška vody dosahuje na měřicí stanici Soumarský Most minimálně 50 centimetrů. Dnes ráno hladina klesla na 49,6 centimetru. ČTK to řekl Vladimír Dvořák z šumavského národního parku.

"Vzhledem k tomu, že v celé republice dlouhodobě neprší, jsme se už delší dobu obávali, že tento stav nastane," uvedl. Dodal, že několik dní se hladina Teplé Vltavy, která vede šumavským národním parkem, a proto je na ní splouvání regulováno, držela lehce nad 50 centimetrů.

V letošní sezoně ale jinak podmínky vodákům zatím přejí. Do dneška se nesplouvalo pouze jeden den. Bylo to 13. června, kdy po silných deštích vystoupala řeka v okolí Soumarského Mostu na úroveň prvního stupně povodňové aktivity. "Podle předpovědi má už dnes nebo v dalších dnech zapršet. Věříme, že se tím nějaká voda zpátky do koryta řeky dostane a zase se bude smět splouvat," uvedl Dvořák. Podle něj je zájem o tuto formu rekreace velký. Od 1. května do konce července Teplou Vltavu splulo 2045 lodí, což je o 277 více než ve stejném období loni.

Pokud je stav vody na Soumarském Mostu 50 až 61 centimetrů, plavidla musí doprovázet průvodce. Bez něj smějí vodáci na Teplou Vltavu ve chvíli, kdy je výška vody nad 61 centimetrů. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně nejvíce 63 lodí. Pokud hladina vystoupá nad 61 centimetrů, denně na řeku může 180 plavidel. Splouvání Teplé Vltavy končí 31. října.