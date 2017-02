Kuala Lumpur - Na těle mrtvého bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una se našla smrtelně nebezpečná nervová látka VX. Sdělila to dnes podle agentury AFP malajsijská policie. Kim Čong-nam byl podle vyšetřovatelů nejspíš otráven 13. února na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru.

Vyšetřovatelé již dříve uvedli, že bratr severokorejského vůdce Kim Čong-nam byl s největší pravděpodobností otráven jakousi jedovatou látkou, která mu byla nastříkána do obličeje, když v Kuala Lumpuru čekal na svůj let zpět do Macaa, kde dlouhodobě žil. Na letišti ho prý napadly dvě ženy.

VX je extrémně smrtící neurotoxická látka, je bezbarvá a bez zápachu. Používá se jako chemická zbraň. Nebezpečná je pro dýchací orgány a v práškové podobě poškozuje kůži. Způsobuje křeče a smrt udušením. Na zabití stačí deset miligramů látky v práškové podobě.

Případ vyvolal diplomatický spor mezi oběma zeměmi. Jižní Korea z atentátu obvinila severokorejské agenty. Pchjongjang obvinění odmítá a prohlásil, že malajsijské vyšetřování vraždy je plné pochybností. Požaduje, aby tělo bylo okamžitě předáno KLDR.