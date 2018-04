Ilustrační foto - Na soukromém pozemku u Liberce začala večer 26. dubna technoparty, která by měla trvat až do úterý 1. května. Technoparty se koná mezi Libercem, Mníškem a Stráží nad Nisou nedaleko silnice vedoucí do Frýdlantu. Místo je podle ředitele policie v Libereckém kraji Vladislava Husáka poměrně vzdálené od obytné zóny a obyvatele by tak bezprostředně neměl rušit zvuk aparatur. Policie prostor monitoruje. ČTK/Petrášek Radek