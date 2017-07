Jihlava - Pozorování noční oblohy pomocí velkých astronomických dalekohledů je vedle běžné táborové činnosti hlavní náplní dětského tábora, který u Brtnice na Jihlavsku pořádá Jihlavská astronomická společnost. Děti ve věku od sedmi do 15 let z celého Česka v rámci svého táborového pobytu navštíví i hvězdárnu a netradičním způsobem se seznámení s astronomií, fyzikou a ostatními přírodními vědami.

"Táborů pouze pro děti z astronomických kroužků je v Česku hodně. My se snažíme být normálním akčním táborem pro všechny děti, které se nebojí o astronomii přemýšlet. Jsou tady děti nesmírně talentované i děti, které astronomie zasáhla jen lehce nebo je nepoznamenala vůbec. Běžné hry jsou astronomicky motivované," řekl ČTK Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti. Podle něj je o tábor značný zájem, letos byla jeho kapacita vyprodaná za 71 minut.

Tábor je uprostřed přírody na základně Hájenka Černé lesy a podle Podařila jsou v jeho okolí velmi dobré podmínky pro pozorování oblohy.

Nejmenší děti se na táboře seznamují se sluneční soustavou, vedoucí si s nimi povídají, jak vypadají planety. Starší děti se dozvědí například o stavbě dalekohledů, nejzkušenější se věnují fyzice a astrofyzice a dělají pokusy s optikou nebo lasery. Pro pozorování oblohy mají táborníci k dispozici dalekohledy jihlavských astronomů. Největší dalekohled má průměr 30 centimetrů, další menší dalekohledy pro tábor půjčila brněnská hvězdárna nebo Masarykova univerzita.

Děti pozorují meteory a povídají si o nich. Další se učí orientaci na obloze, kde jim vedoucí ukazují různé mlhoviny, galaxie a hvězdokupy, které se snaží najít dalekohledy. Nejzkušenější děti se věnují astrofotografii. "Pořizují naprosto fenomenální fotky kosmických objektů, přes den je pak zpracovávají," řekl Podařil.

Součástí tábora je pravidelně výlet na nějakou velkou hvězdárnu. Letos jedou táborníci na Štefánikovu hvězdárnu do Prahy a do laserového centra v Dolních Břežanech. "Když jsme to domlouvali, zjistili jsme, že člověk, který nás bude provádět, je jedním z našich bývalých táborníků. Z toho jsme měli velkou radost," řekl Podařil.