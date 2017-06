Litomyšl - Bouřky dnes odpoledne a večer ve východní částí Pardubického kraje polámaly na mnoha místech stromy a zaplavily sklepy. Hasiči museli vyjíždět zhruba ke třem desítkám zásahů. Větší škody zatím podle předběžných odhadů bouře nezpůsobily, řekl ČTK operační důstojník krajských hasičů.

"Začalo to po 16:00. Nejvíc to postihlo Litomyšl a okres Svitavy, částečně i Orlickoústecko," uvedl důstojník.

Jen v Litomyšli museli hasiči čerpat vodu na šesti místech, natekla do sklepů i do prodejny na Smetanově náměstí. Stromy a větve museli hasiči odstraňovat například v Sebranicích, Němčicích nebo Stříteži u Poličky na Svitavsku. Voda po přívalovém dešti také tekla z polí do obcí Dlouhé Třebové nebo Knapovec na Orlickoústecku, v České Třebové zatopila podjezd.

Silný vítr poškodil střechu tělocvičny základní školy ve Vysokém Mýtě. Na dvou na Orlickoústecku místech spadly na zem dráty elektrického vedení. Na Pardubicku a Chrudimsku hasiči vyjížděli jen výjimečně.

Po půlnoci meteorologové očekávají na většině území trvalý déšť, který by měl pokračovat až do čtvrtečního odpoledne. Poté budou srážky od jihozápadu slábnout.

Meteorologové uvedli, že nejvíce srážek spadne ve čtvrtek zřejmě v Ústeckém a Libereckém kraji, a to až 60 milimetrů. V souvislosti s tím nelze vyloučit, že hladiny zejména menších toků tam ve středu večer a ve čtvrtek, případně v noci na pátek překročí první stupeň povodňové aktivity.

Meteorologové dnes současně zmenšili oblast, kde platí zvýšené riziko vzniku požárů. Oproti předchozí výstraze se podle nich snížilo nebezpečí požárů v Jihočeském kraji, nadále ale hrozí požáry v Jihomoravském a Zlínském kraji a na Třebíčsku. Lidé by proto neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu či odhazovat cigaretové nedopalky na zem.