Praha - Vybavení koupelny z 30. let minulého století či příklady vodovodů z historie si mohou o víkendu lidé zdarma prohlédnout v pražském Podolí. Akce se koná v tamním Muzeu pražského vodárenství při příležitosti blížícího se Světového dne vody. ČTK to oznámil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

Volný vstup do muzea v areálu podolské vodárny mohou zájemci využít dnes a v neděli vždy od 09:30 do 16:30. K vidění je například antické vodovodní potrubí, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. nebo model čerpacího soustrojí českého vynálezce Josefa Božka. Zmíněná expozice vybavení koupelen z 30. let je novinkou. Přístup do muzea je bezbariérový a pro děti jsou připraveny interaktivní hry.

Světový den vody se slaví vždy 22. března již od roku 1993. U jeho zrodu stála Organizace spojených národů (OSN). Oslavy dne vody mají upozornit na kritický nedostatek pitné vody v některých částech světa.