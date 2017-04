Na Švestkovou dráhu mezi Lovosicemi a Mostem se 1. dubna vrátily vlaky. Turistické spoje objednal Ústecký kraj, vlaky vypravil majitel trati, společnost AŽD Praha. Mimo to bude oblíbená lokálka sloužit k testování nových technologií. Vlak vyjel poprvé na trať ráno z Lovosic na Litoměřicku (na snímku).

ČTK/Zavoral Libor

Lovosice (Litoměřicko) - Na Švestkovou dráhu mezi Lovosicemi a Mostem se dnes vrátily vlaky. Turistické spoje objednal Ústecký kraj, vlaky vypravil majitel trati, společnost AŽD Praha. Mimo to bude oblíbená lokálka sloužit k testování nových technologií, řekl ČTK mluvčí společnosti Jiří Dlabaja.

Trať koupila AŽD Praha loni za 5,7 milionu korun. Součástí smlouvy je provoz trati. Smlouvu s Ústeckým krajem na turistické spoje má společnost uzavřenou až do roku 2021. "V tomto období budou jezdit vlaky o sobotách, nedělích a svátcích. Pojedou vždy dva páry vlaků z Lovosic do Mostu a zpět a jeden vložený pár z Lovosic do Třebívlic," řekl ČTK Dlabaja.

Turistické vlaky zajistí motorové vozy. "Spoje budou primárně zajišťovány motorovým vozem řady 831. Jako záložní vlak je připraven motorový vůz řady 810 s přívěsným vozem řady 010," doplnil Dlabaja.

Mimo turistický provoz bude trať sloužit testování. To chce výrobce zabezpečovacích technologií spustit zhruba v polovině roku. Podle Dlabaji půjde o technologie, které nejsou často známy nejen v České republice, ale ani v zahraničí. "Z toho, co můžeme zveřejnit, půjde o zabezpečení tratí s využitím satelitních technologií, přejezdová zabezpečovací zařízení ovládaná a monitorovaná bezdrátově, automatické regionální vlaky bez strojvedoucích a podobně," dodal Dlabaja.

Švestková dráha je jednou z typických lokálek. Vznikla na konci 19. století. Pravidelný provoz na ní skončil v roce 2007, kdy si Ústecký kraj přestal vlaky v rámci základní dopravní obslužnosti objednávat. Obdobné to bylo například i s takzvanou Kozí dráhou z Děčína do Oldřichova u Duchcova. Tam ale přestaly jezdit vlaky úplně. Část trati zasypalo kamení. Správa železniční dopravní cesty s její opravou počítá pouze v případě, že by se na ni vrátil standardní provoz.