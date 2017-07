Šéf hnutí ANO Andrej Babiš zdraví 29. července novináře před vjezdem do areálu Čapí hnízdo v Olbramovicích na Benešovsku, kde se má dnes oženit se svou dlouholetou partnerkou Monikou.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš zdraví 29. července novináře před vjezdem do areálu Čapí hnízdo v Olbramovicích na Benešovsku, kde se má dnes oženit se svou dlouholetou partnerkou Monikou. ČTK/Vostárek Josef

Olbramovice (Benešovsko) - Na svatbu šéfa hnutí ANO Andreje Babiše s partnerkou Monikou, která už užívá příjmení Babišová, nyní přijíždějí poslední hosté. Do Čapího hnízda na Benešovsku jich bylo pozváno zhruba 200, značná část přijela na místo už v pátek. Areál je uzavřený, vjezd dovnitř i na parkoviště hlídá několik členů ochranné služby.

Organizaci akce si vzala na starost nevěsta, což dnes Babiš novinářům zopakoval. Čapí hnízdo by mělo být uzavřené pro veřejnost až do neděle.

O svatbě informovali Babiš s partnerkou v dubnu. Znají se 25 let, žijí spolu 23 a mají dvě děti, Vivien a Frederika. Serveru iDnes.cz dříve Monika Babišová řekla, že za svědka jí půjde dlouholetá kamarádka a Babišovi dlouholetý kamarád. Vdávat by se měla v bílém a její snubní prstýnek budou zdobit diamanty.

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Lhůta pro policejní rozhodnutí ve věci se několikrát prodlužovala. Čapí hnízdo patřilo do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnilo formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jeho majitele. Díky změně farma dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš loni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Dotace pro Čapí hnízdo šetří i Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF, který chce k závěru dospět do konce letošního roku.